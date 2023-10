Théâtre Capitole de Québec: des hommages à Supertramp et ABBA en 2024

Des spectacles hommages à des formations pop et rock emblématiques des années 1970 et 1980 s’en viennent au Théâtre Capitole de Québec, à l’hiver 2024.

Le collectif québécois Tramp of the Century débarquera d’abord dans la capitale avec son coup de chapeau à Supertramp, le 2 février, occasion de renouer avec les Famous Last Word et Crime of the Century.

Le même spectacle sera aussi présenté au Théâtre du Casino du Lac-Leamy de Gatineau, le 16 mars, puis au Cabaret du Casino de Montréal, les 25 et 26 avril.

Les 8 et 9 mars, ce sera au tour d’Abbamania, un hommage au groupe suédois mondialement renommé qui a été conçu en Ontario, de venir rejouer des classiques qui ont fait danser des millions de personnes comme Dancing Queen et Waterloo.