Toute la famille Price déguisée... en Barbie!

Cette année pour l’Halloween, Carey «Ken» Price a trouvé le moyen de ne pas se séparer de son classique chapeau de cowboy en costumant toute la famille à l’image du film «Barbie».

La fameuse poupée et tout ce qui l’entoure sont des déguisements très populaires cette année et le gardien du Canadien de Montréal, son épouse Angela et leurs trois enfants ont respecté le thème à merveille.

Bien dans son élément avec son costume western, Price personnifie le personnage de Ken joué au cinéma par Ryan Gosling, tout comme son jeune fils. Les trois dames se sont quant à elles inspirées des looks de la Barbie de Margot Robbie, toute de rose vêtue.

À travers les années, la famille Price a toujours aimé se costumer pour l’Halloween. Aux plus récentes éditions de la fête, ils se sont notamment déguisés pour faire un clin d'oeil à Mario Bros, à la petite sirène, au Magicien d’Oz ou encore à «Star Wars».

