Un «film d’horreur d’Halloween»: Airbnb poursuivi pour une location infestée de chauves-souris

C’est une scène digne d’un véritable film d’horreur que des Américaines ont vécu après avoir été attaquées par des chauves-souris, au point de se faire mordre lors de leur séjour dans un «château» du Michigan proposé en location sur Airbnb.

Le groupe de sept femmes a décidé de poursuivre le propriétaire des lieux et la plateforme de location de résidence, selon une plainte qui a été déposée lundi devant le tribunal du comté d’Alpena, a rapporté NBC News.

Leur séjour avait pourtant bien commencé fin juillet lorsqu’elles fêtaient leur 50e réunion d’anciens élèves dans cette résidence prénommée le «Château».

Après trois jours de festivités, leurs retrouvailles ont pris un tournant terrifiant quand deux des femmes qui se trouvaient dans une chambre de la tourelle ont été réveillées par des bruits stridents et des formes sombres le long des murs, est-il expliqué dans la plainte d’après le média américain.

Terrifiées, elles se sont précipitées dans le couloir en criant après avoir claqué la porte et scellé le cadre avec des couvertures, a souligné leur avocat Jon Marko.

Les femmes n’étaient toutefois pas au bout de leurs surprises puisqu’une chauve-souris a surgi dans le couloir avant que d’autres suivent.

Face à la cage d’escalier envahi par ces bestioles, elles se sont alors précipitées vers une autre chambre pour se cacher sous des couvertures.

«De plus en plus de chauves-souris ont commencé à pénétrer dans les pièces d'habitation. Les chauves-souris descendaient le long des vieux murs en lattes et entraient par les interstices des plinthes. La nuit a été parsemée de cris que l'on pouvait entendre d'une pièce à l'autre, puis de la suivante, puis de la suivante», est-il indiqué dans la plainte.

Les chauves-souris se sont notamment empêtrées dans les cheveux de certaines des occupantes des lieux, quand d’autres ont été frappées par les créatures et mordues.

Présentes depuis plusieurs années?

Selon un exterminateur appelé sur place, «une grande colonie de chauves-souris brunes du Michigan vivaient dans le grenier».

«L'exterminateur a estimé que cette colonie était présente dans le grenier depuis plusieurs années», est-il précisé dans la plainte.

De son côté, l’hôte de l’endroit a qualifié l’incident «d'incroyablement aléatoire et malheureux au départ».

«Nous avons immédiatement effectué le remboursement demandé et nous avons également proposé de payer l’hébergement et le dîner à l'hôtel. Aucune dépense ni aucun effort n'ont été épargnés pour remédier à cette situation aussi rapidement et professionnellement que possible», a-t-il mentionné en réponse au commentaire d’une de ces femmes sur Airbnb.

«En fin de compte, l'expert n'a pu trouver qu'une seule chauve-souris (probablement de passage). Les chauves-souris sont très actives à cette époque de l'année dans le nord du Michigan et il est regrettable qu'une d'entre elles se soit retrouvée à l'intérieur», a-t-il ajouté.