Un projet de recyclage de résidus miniers qui emballe une communauté

Si les projets miniers rencontrent de plus en plus de résistance dans les municipalités, celui d'ESGold bénéficie d’une résolution en sa faveur de la part du conseil de Notre-Dame-de-Montauban.

ESGold entend récupérer de l'or, de l'argent et du mica provenant de résidus miniers et faire ensuite place nette, espérant même récupérer des crédits carbone pour son opération.

«Des résidus sont là depuis 1910, c’est le temps qu’on nous en débarrasse», lance le maire, Marcel Picard.

Trois études du gouvernement ont montré un impact environnemental sur la faune sur une portion de la rivière Charest, un affluent de la Sainte-Anne, mais elles étaient rassurantes quant à la santé humaine.

La toxicité des résidus inquiète M. Picard.

«Y’a même pas un pissenlit qui pousse autour. Certains y vont en quatre-roues ou en motocross. Je ne ferais pas ça!»

Ce n’est pas visible à l’œil, mais il estime qu’à certains endroits, les résidus peuvent atteindre une épaisseur de 30 pieds. Le risque éventuel de contamination par des eaux de ruissellement n’est pas non plus à écarter.

Effet important

Le maire Picard insiste sur les impacts économiques pour sa municipalité, le 1% de revenus qu’elle touchera et la trentaine d’emplois créés, des retombées majeures en regard de la population de 800 âmes.

«Le minerai est là, à terre, le projet est rentable et permet la dépollution du site», insiste-t-il.

La possibilité que le site recèle davantage que les 923 000 tonnes de résidus qu'ESGold entend recycler ne fait aucun doute aux yeux du maire.

«Mon frère, qui a travaillé là comme mon père et mon grand-père, me racontait que des résidus étaient charriés par [camion] dix roues pour boucher les trous de mines. Il y a aussi un tas près du chemin de fer qui est là depuis 1920. On a seulement retiré le plomb qu’il contenait pour l’envoyer à l’usine de peinture de Weedon. Le reste [des minerais] est encore dedans», conclut Marcel Picard.

Le mica recherché

Le mica est un élément clé du projet d'ESGold. Le produit est actuellement utilisé dans les batteries au lithium des voitures électriques.

Cependant, une partie de ce qui est actuellement produit dans le monde ne provient pas de sources pouvant être qualifiées d'éthiques.

Selon Circulor, une entreprise britannique spécialisée dans la traçabilité des chaînes d’approvisionnement, une voiture pourrait compter jusqu’à 15 000 pièces contenant du mica.

L’entreprise, qui compte Boeing, Mercedes et Volvo parmi ses clients, souligne qu’à Madagascar environ 11 000 enfants sont employés dans les mines de mica. En Inde, de 10 à 20 travailleurs perdraient la vie chaque mois dans les mines de mica. La production de ces deux pays est destinée à la Chine.

Circulor estime que depuis 2008, la demande de mica a été multipliée par 30.