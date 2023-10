Une ex-otage du Hamas de retour aux États-Unis

L'Américano-Israélienne Natalie Raanan, l'une des plus de 200 personnes prises en otage par le Hamas lors de son attaque contre Israël le 7 octobre et libérée avec sa mère presque deux semaines plus tard, a regagné les États-Unis, a annoncé mardi le consul général d'Israël dans le Midwest américain.

«Je suis soulagé de voir Natalie de retour chez elle», a dit Yinam Cohen dans un communiqué.

«Sa famille attendait son retour avec anxiété et aujourd'hui je partage son bonheur», a-t-il ajouté.

Judith Tai Raanan et Natalie Shoshana Raanan, qui vient d'avoir 18 ans, avaient été enlevées le 7 octobre par le Hamas dans le kibboutz (village agricole collectiviste) Nahal Oz, où elles rendaient visite à de la famille.

Elles ont recouvré la liberté le 20 octobre. Il s'agissait de la première libération d'otages confirmée par les deux parties.

Les deux femmes habitaient à Evanston, dans la banlieue de Chicago.

En Israël, d'après les autorités, plus de 1 400 personnes sont mortes depuis le 7 octobre, essentiellement des civils tués le jour de l'attaque du Hamas. Près de 240 otages, dont beaucoup de travailleurs étrangers, sont encore aux mains du Hamas, selon la même source.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour «anéantir» le Hamas.

Plus de 8 525 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués depuis le début des bombardements incessants menés par l'armée israélienne sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.