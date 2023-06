Recyclage: une montagne de déchets qui vaut de l’or à Notre-Dame-de-Montauban

ESGold entend dans un tout nouveau projet extraire l’or et l’argent de montagnes de résidus miniers à Notre-Dame-de-Montauban, mais aussi extraire du mica, prisé par l’industrie de la batterie électrique automobile, une filière complète que le gouvernement veut développer à Bécancour, à 110 km au sud.

Notre-Dame-de-Montauban, à l’extrémité est de la Mauricie, porte toujours les stigmates de l’exploitation minière qui s’y est déroulée de 1910 jusqu’au début des années 1990. Depuis 2012, plusieurs projets de récupération des résidus ont vu le jour, mais aucun n’a abouti.

«Il y avait des études, mais jamais complètes comme la nôtre pour démontrer que c’est économiquement rentable», révèle Jean-Yves Therien, président de ESGold depuis l’an dernier.

fournie par ESGold

L’entreprise – enregistrée en Colombie-Britannique, mais basée à Notre-Dame-de-Montauban – entend bénéficier du prix élevé des métaux précieux pour rentabiliser l’opération.

«Notre étude a été publiée il y a deux semaines. Le contenu de 923 000 tonnes de résidus a été évalué. Nous avons fait faire des soumissions à des entrepreneurs, nous avons tous les permis pour entrer en production.» Vestiges d’un ancien projet, «le bâtiment [pour accueillir l’usine] est déjà monté et la moitié des équipements a déjà été achetée», affirme M. Therien.

De l’or et des batteries

«Ce qu’il y a de bon dans ces résidus, c’est l’or, l’argent et le mica. Ce dernier est demandé dans l’industrie des batteries au lithium. C’est un isolant contre la chaleur», explique le dirigeant.

En début de semaine, le gouvernement du Québec a annoncé la création de la Vallée de la transition énergétique, de Shawinigan à Bécancour, en passant par Trois-Rivières. L’usine de ESGold se trouve à 60 km de Shawinigan et à 110 de Bécancour.

«Le mica peut être vendu en vrac, à 200$ la tonne, mais en le convertissant en feuilles pour l’industrie des batteries, ça vaut 2000$ la tonne», lance M. Therien. Si son plan d’affaires repose sur le prix du mica en vrac, il aimerait pouvoir le traiter sur place pour en tirer le maximum de sa valeur.

Retombées

L’usine, qui utilise une technologie connue, aura une capacité de traitement de 1000 tonnes par jour. Elle fonctionnera de huit à neuf mois par année.

Elle créera de 30 à 40 emplois et devrait générer environ 62 millions de revenus sur les quatre années d’exploitation prévues pour traiter les 923 000 tonnes de résidus. En touchant 1% des revenus, la municipalité devrait encaisser 620 000$.

Photo fournie par ESGold

«Nous voulons recycler 100% de ce qu’on touche pour réparer les cicatrices du passé. Le sable qui sortira de l’usine sera propre et neutre (PH). Il pourra être utilisé à n’importe quelle autre fin, dont du ciment. Le gouvernement nous demande de faire un parc à résidus, mais notre idée est de ne rien laisser. Si le sable est utilisé à d’autres fins, cela devrait nous permettre d’avoir des crédits carbone», espère M. Therien.

Le nerf de la guerre

Affirmant avoir mis deux millions de dollars dans l’étude, l’entreprise cherche maintenant les 18 millions nécessaires à la construction de l’usine.

«Ça ne cadre pas pour des projets conventionnels miniers. Ce n’est pas assez gros et c’est davantage un projet environnemental», admet-il.

S’il dit travailler avec des groupes privés, il ne se cache pas qu’une aide gouvernementale donnerait de l’eau au moulin.

«Investissement Québec évalue actuellement notre dossier. Nous avons eu un appel d’introduction au ministère des Ressources naturelles du Québec, mais nous n’avons pas encore eu d’échange sérieux avec eux. Au fédéral, le cabinet du ministre Champagne (Notre-Dame-de-Montauban est dans sa circonscription) nous a demandé de contacter Ressources naturelles Canada. Cela n’est pas encore fait, car nous croyons que c’est Québec qui devrait être le leader dans ce projet.»

Photo fournie par ESGold

Cette affirmation vient du fait que 300 000 des 923 000 tonnes de résidus proviennent de sites dits orphelins et sont la responsabilité du gouvernement du Québec. Un site est appelé ainsi quand il cause des problèmes environnementaux et qu’il n’appartient plus à une minière, en cas de faillite par exemple.

«18 millions de dollars, c’est ce que Québec était prêt à payer en 2012 pour enterrer les résidus. On va leur retourner 10 millions en impôts en quatre ans et leur sauver entre 30 et 50 millions pour corriger ce qu’il y a à faire sur le terrain», insiste M. Therien.

Une fois les 18 millions trouvés, il estime pouvoir mettre l’usine en marche en l’espace de 12 mois.

Plus de potentiel

ESGold a analysé 923 000 tonnes de résidus. Toutefois, cela ne représenterait qu’une partie des restes de 80 ans d’exploitation minière.

«Dans les registres de l’histoire de la mine, il y en aurait trois millions de tonnes. On a trouvé d’autres endroits à l’extérieur où il y en aura de bonnes quantités et il y en aurait aussi sous terre. Ce sont de plus vieux gisements et, à l’époque, les méthodes d’extractions n’étaient pas aussi bonnes. La valeur en or, argent et mica des deux autres millions de tonnes pourrait être bien supérieure à celle qu’on a analysée. Ça amènerait la durée du projet à 12 ans, au lieu de quatre», conclut Jean-Yves Therien.

Un contenu précieux

923 000 tonnes de résidus analysées

373 kg d’or (12 000 onces)

30 770 kg d’argent (989 450 onces)

57 000 tonnes de mica