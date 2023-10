Une poupée sexuelle d’enfant peut prévenir le passage à l’acte, dit un expert

Posséder une poupée sexuelle en forme d’enfant est considérée comme de la pornographie juvénile. Or, est-ce qu’on devrait considérer ce crime aussi grave que le contact direct avec un enfant?

L’individu en question, Junjie Yan, un ressortissant chinois venu au Saguenay, n’a pas agressé d’enfant, mais il possède une poupée enfant qui peut être considérée comme un partenaire sexuel.

Le chercheur Christian Joyal, qui étudie les pédophiles, s’est entretenu sur ce sujet avec Benoit Dutrizac.

Selon la juge Sonia Rouleau qui entend l’affaire, cette poupée pourrait entrainer des comportements mettant les enfants à risque.

Or, notre invité pense plutôt le contraire. «L’utilisation d’une poupée, ça peut en fait prévenir le passage à l’acte», a expliqué le chercheur à l’Institut Pinel.

Monsieur Joyal est clair: il faut lui faire passer un test d’orientation sexuelle qui permettra de déterminer s’il est vraiment intéressé envers les enfants.

L’Institut Pinel fait ces tests qui permettent de voir si la personne est excitée sexuellement lorsqu’on lui montre des images en réalité virtuelle.

«On montre des enfants virtuels, des avatars, et on voit avec les yeux [du patient] l’intérêt et le non-intérêt avec le cerveau et avec le pénis», a décrit le chercheur.

Une chose est certaine, la pédophilie ne se «guérit» pas.

Qu’en est-il des pédophiles qui ne passent pas à l’acte? Quels traitements sont proposés? Et surtout quel est le rôle de la libido dans tout ça?

Écoutez l’entrevue complète avec Christian Joyal, chercheur à l'Institut Philippe Pinel de Montréal au micro de QUB radio :