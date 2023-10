[VIDÉO] La Fine cantine Chez Mag sous le pic des démolisseurs... pour mieux revenir

Les propriétaires de Chez Mag, à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans, ont mis la hache dans leur fine cantine, mardi matin. Le petit bâtiment qui abrite le casse-croûte depuis 1964 renaîtra de ses cendres à temps pour l’ouverture de la saison 2024.

Vincent Desbiens

Après avoir servi ses dernières guédilles de la saison au cours du week-end dernier, la famille Gagnon, qui est propriétaire de l’entreprise depuis 2018, a lancé son chantier à peine deux jours plus tard.

Une excavatrice et une poignée de démolisseurs se sont affairés à faire disparaître toute trace de la vieille cantine, qui a connu un achalandage monstre cet été après que sa poutine a été encensée par l’influenceur Olivier Primeau.

«Ça nous fait un petit pincement au cœur, parce qu’on a passé beaucoup de temps dans cette bâtisse-là et qu’on a beaucoup de bons souvenirs», raconte le copropriétaire de la Fine cantine Chez Mag, Marc-Antoine Gagnon.

Changer pour le mieux

Dès mercredi, les travaux de construction de la nouvelle version de la cantine s’amorceront sur le même emplacement, aux abords du chemin Royal. Les propriétaires ont bon espoir que tout sera prêt en avril 2024.

L’idée de rebâtir à neuf était dans les cartons de Chez Mag depuis près de deux ans.

«On commençait à être à l’étroit là-dedans, explique M. Gagnon. Au départ, on voulait simplement rénover le bâtiment existant et agrandir, mais ce n’était plus possible. Avec l’engouement des dernières années, on s’est dit qu’il fallait en faire plus.»

D’un projet de rénovation à 250 000$ au départ, la mise sur pied d’une cantine flambant neuve coûtera finalement quatre fois plus cher. Le montant de l’opération inclut aussi d’autres nouveautés qui seront dévoilées en 2024.

«C’est beaucoup d’investissements, mais les choses vont bien et on veut construire quelque chose de durable qui va nous permettre d’optimiser nos opérations», fait valoir le copropriétaire.

(Un peu) plus spacieux

La nouvelle mouture de Chez Mag verra son bâtiment élargi de six pieds, passant de 12 à 18 en façade. Une nouvelle cuisine mieux aménagée et équipée au goût du jour permettra «d’augmenter la capacité de production, sans sacrifier la qualité», indique Marc-Antoine Gagnon.

«On aura aussi deux caisses enregistreuses pour répondre à la clientèle plus rapidement. On a vu que c’était plus que nécessaire cet été. [...] C’est pas évident de servir plus de 1000 clients en une journée avec une seule caisse!» souligne-t-il.

Tradition

Même si l’espace disponible sur le terrain est assez vaste, les propriétaires ont voulu conserver l’essence de la Fine cantine Chez Mag.

Il n’y aura donc pas de places assises à l’intérieur et les dates d’ouverture resteront les mêmes. L’image de marque restera elle aussi, tout comme l’iconique façade blanc et rouge.

«On va reconstruire avec des matériaux qui respectent le patrimoine. C’est une cantine qui est à Sainte-Famille depuis le tout début et qui va demeurer saisonnière. Ça va rester un casse-croûte de destination, une fine cantine. Le monde se déplace pour manger de la bonne bouffe, prendre une petite bière et profiter de l’ambiance dehors», conclut M. Gagnon.