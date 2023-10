Vie de nomade de Luc Senay: profiter de la vie avant qu’il ne soit trop tard

Le comédien Luc Senay, et sa femme, la réalisatrice Janie Gaumond-Brunet, ne regrettent pas leur décision d'être devenus des nomades depuis près d'un an.

C’est en 2020 que le couple a pris la décision de se départir de tout ce qu’il possédait, dont leur résidence de Shefford en Estrie, non pas pour s’installer dans une plus petite maison ou un condo, mais bien pour emménager à temps plein dans une fourgonnette quelques années plus tard.

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

«De voir partir plusieurs bons amis avant 65 ans, ça fait réaliser beaucoup de choses, a confié l’acteur au Journal en marge de sa conférence au Salon du VR de Québec le weekend dernier. On ne peut pas savoir à quel moment on va partir, donc aussi bien profiter de la vie avant qu’il ne soit trop tard.»

Prendre le temps

Près d’un an après avoir adopté ce style de vie, le duo ne reviendrait pas en arrière.

«Quand on prend le temps de voyager, on prend le temps de faire de nouvelles rencontres, ce que je fais aujourd’hui, mais que je n’ai jamais fait de ma vie», dit Luc Senay

Il explique d’ailleurs que c’est l’une des choses qu’il apprécie particulièrement dans sa nouvelle manière de vivre puisqu’il a souvent été pressé par le passé.

«Ce qui est beau dans ce mode de vie là, c’est que tu peux t’arrêter et prendre le temps de vivre. C’est nous qui décidons de ce qu’on fait, d’où on dort et ça permet vraiment d’apprécier la vie», a-t-il renchéri.

Photo fournie par Luc Senay et Janie Gaumond-Brunet

Cela ne veut pas dire qu’ils ne travaillent plus pour autant, alors qu’ils consacrent tout de même environ 80% de leur temps à travailler.

Ils développent d’ailleurs depuis maintenant quelques mois le projet L’Étoile et L’Autre, une série documentaire qui traitera de leur décision d’être des lovebirds tout en partageant des moments de leur quotidien, des lieux qu’ils visitent et des gens qu’ils rencontrent.