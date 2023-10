Vincent Desharnais ouvre son compteur sans le savoir

Le défenseur des Oilers d’Edmonton Vincent Desharnais a trouvé une façon plutôt étrange de marquer son premier but en carrière dans la Ligue nationale de hockey, lors de la Classique Héritage tenue au Commonwealth Stadium, dimanche.

Ce n’est ainsi pas à l’aide d’un puissant tir frappé qu’il a touché la cible, mais plutôt d’un faible lancer des poignets de la pointe à travers une circulation lourde qui a déjoué le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom. La rondelle a d’ailleurs rebondi sur la surface glacée, puis sur le patin d’un défenseur avant de battre l’homme masqué dans le haut du filet.

«Je ne crois pas que la rondelle s’en allait dans le haut du filet quand elle a quitté mon bâton », a dit en riant le Québécois aux médias.

Ce but était également le premier point en six rencontres cette saison pour le joueur de 6 pi et 7 po qui en était à son 42e match dans le circuit Bettman.

La victoire avant tout

Au début, on avait même décerné le but à l’attaquant Evander Kane, car on croyait qu’il avait touché la rondelle, tant la trajectoire du lancer était particulière. Ce n’est que plus tard en troisième période que la feuille de pointage a officiellement été modifiée.

«Quand je suis sorti du banc des punitions, (Kane) m’a dit que c’était mon but, a expliqué Desharnais en rigolant. Personne ne savait que c’était mon premier but. Je ne sais pas comment cela se fait qu’ils ne le savaient pas, mais c’est un bel endroit pour marquer son premier but.»

L’important pour Desharnais restait la victoire et les Oilers ont profité du retour au jeu de leur capitaine, Connor McDavid, pour mettre fin à une séquence de quatre défaites.

«Je savais que c’était un but déterminant, mais cela m’importait peu de savoir qui avait marqué, a-t-il ajouté. J’ai levé mes bras dans les airs quand nous avons gagné, pas après le but. Je voulais simplement remporter ce match.»

Les Oilers disputeront leur prochain duel face aux Stars de Dallas, jeudi soir, au Rogers Place.