BEAUCHEMIN DESROSIERS



PaulineAu CHSLD Champlain Chanoine-Audet de Lévis, le 28 octobre 2023, est décédée à l'âge de 98 ans et 6 mois, madame Pauline Beauchemin, épouse de feu monsieur Jean-Yves Desrosiers. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Matane. Elle était la fille de feu madame Gracia Pelletier et de feu monsieur Léon Beauchemin. La famille recevra les condoléances le dimanche 5 novembre à compter de 9h à laet l'inhumation aura lieu au cimetière de Matane. Elle laisse dans le deuil sa fille Louise (Dr Théodore Nault), ses fils André et Yves, ses petits-enfants : Hugo Laflamme (Naomi Kelso), Katia Laflamme (Pierre Luc Arsenault), Julie et David Desrosiers, Danielou St-Pierre (Michel Viennau), Lori Desrosiers (Simon Rioux), ses arrière-petits-enfants : Annabel et Chloé, Pierre Olivier et Louis, Juliette et Margot, Bily et Jake, son frère Paul, ses belles-sœurs Lise (Jocelyn), Colette, Francine et Mariette ainsi que plusieurs nièces et neveux et de nombreux ami.es. Des remerciements sincères au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour leur exceptionnelle empathie et leurs bons soins.