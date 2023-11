DEFOY, Lisette Lachance



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 22 août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée dame Lisette Lachance, épouse de feu M. Michel Defoy, fille de feu M. Armand Lachance et de feu dame Marie-Yvonne Brochu. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 3 novembre 2023 de 19h à 21h.où la famille recevra les condoléances 30 minutes avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil son fils François ; ses soeurs, son frère et sa belle-soeur : Françoise (feu Jacques Carrier), Denise, Margot (feu Gérald Rousseau), Ernest (Nicole Lachance) ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Defoy : André (Rachel St-Onge), Réjean (Denise Drolet), feu Georges (feu Pierrette Aubin), feu Louisette (feu André Ferland), feu Rita (feu Carol Garneau), feu Gisèle, feu Céline (Rosaire Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. Son fils tient à souligner les bons soins prodigués par le personnel de l'Hôpital-Saint-François-d 'Assise des ailes A5, A6 et B8 (soins palliatifs). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Saint-François-d'Assise - Soins Palliatifs), Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bur. 405, Québec (QC) G1J 0H4 Par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org