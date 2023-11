LÉVESQUE, Hugues



À l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 octobre 2023, est décédé, à l'âge de 92 ans et 6 mois, M. Hugues Lévesque, époux de Mme Monique Ouellet, fils de feu Mme Anna Émond et de feu M. Octave Lévesque. Il demeurait à Saint-Bruno, Kamouraska. La famille recevra les condoléances à ladès 11h.et de là, au crématorium. Les cendres de monsieur Lévesque seront inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Bruno. Il laisse dans le deuil son épouse Monique Ouellet; ses enfants : Alain, Lyse (Réjean St-Pierre), Huguette (Alain Desrochers), Lucie (Yves Richard), Jacques; ses petits-enfants : Guillaume (Véronique Barré), Caroline (David Boucher), Cynthia (Jason Sofalvi), Julie (Chad Turcotte), Jean-Philippe (France Simard), Stéphanie (Dave Ouellet), Geneviève (Carl Gagné-Côté), Pascal (Joannie Martin), Jessica (Joey Chrétien-Lebel) ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Armand (feu Thérèse Chamberland), feu Raymond (feu Monique Mignault), feu Ludger (feu Carmelle Blondeau), feu Marie-Jeanne (feu Gérard Dionne), feu Marcelle (feu Paul-Émile Mignault), feu Arthur (feu Noëlla Lebrun), feu Cécile (feu Adrien Lebrun), feu Hélène (feu Bernard Lévesque), Aldée (Lucie St-Pierre), Yvette (Gérard Raymond) et le beau-frère de : feu Agathe (feu Joseph Audet), feu Denis (Josée Perry), feu Pamphile (Françoise Dionne), Andrée (Jean-Marie Brisson). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à M. Yves Ouellet, car grâce à sa présence et son aide soutenue, le souhait d'Hugues, de finir ses jours dans sa maison a pu être respecté. Merci également au personnel du CLSC et de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima pour les soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7. La direction des funérailles a été confiée à la