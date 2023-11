Ancien joueur du Rouge et Or et adjoint des Stingers, il sera un spectateur attentif du duel éliminatoire

Ancien joueur de ligne offensive étoile du Rouge et Or de l’Université Laval et entraîneur-adjoint avec les Stingers de Concordia pendant quelques mois, Samuel Thomassin sera un spectateur attentif, samedi, alors que les deux adversaires croiseront le fer au PEPS dans un match sans lendemain.

Thomassin devait retourner avec les Stingers comme responsable de la ligne offensive cette saison à moins de recevoir un appel de la LCF pour poursuivre sa carrière. Les Elks d’Edmonton l’ont recruté comme agent libre et il a pris la direction de la capitale albertaine.

Thomassin affichera quelles couleurs? «Après avoir été libéré par les Alouettes de Montréal l’an dernier, j’ai coaché un peu avec les Stingers en fin de saison et pendant l’hiver, et je me suis vite attaché aux joueurs, a raconté celui qui a porté les couleurs du Rouge et Or de 2015 à 2019. Il y a aussi plusieurs anciens du Rouge et Or au sein du personnel d’entraîneurs.»

«J’ai donc un parti pris pour Concordia, mais je ne sais pas si je vais afficher mes couleurs dans les gradins, de poursuivre Thomassin. Je ne porterai pas les couleurs du Rouge et Or. Je vais porter les couleurs des Stingers ou je vais demeurer neutre. J’espère que nous aurons un match serré jusqu’à la fin. Ça serait bon pour le RSEQ.»

S’il se rangera dans le camp des Stingers, Thomassin est demeuré en contact avec son entraîneur de position Carl Brennan. «Ce fut le meilleur coach de ma carrière et on peut parler de n’importe quoi. On se parle régulièrement.»

Même s’il a passé peu de temps avec les Stingers la saison dernière, Thomassin était sur les lignes de côté pour les deux visites au PEPS. «La première fois, c’était bizarre de rentrer sur le terrain par l’autre entrée, a-t-il souligné. En éliminatoires, les sentiments sont disparus et je me suis concentré sur la tâche.»

Blessure qui ruine sa saison

Victime d’une déchirure à un mollet dès le premier jour du camp d’entraînement, Thomassin a raté toute la saison et il est maintenant de retour à Montréal. «J’aimerais continuer et j’ai signifié mon intérêt à retourner à Edmonton, mais c’est hors de mon contrôle, a-t-il expliqué. Je serai agent libre en février.»

S’il souhaite poursuivre sa carrière comme joueur, Thomassin mentionne avoir attrapé la piqûre du coaching. «J’aimerais beaucoup travailler comme entraîneur après ma carrière. Le coaching m’allume et le football prend beaucoup de place dans ma vie. Que ce soit à Concordia si Brad [Collinson] a besoin de moi ou dans le réseau collégial, je suis ouvert.»

Même à distance, Thomassin a suivi la progression des Stingers. «La défensive de Polo [Paul-Eddy St-Vilien] est solide et l’attaque au sol a terminé au premier rang du RSEQ. Je ne me souviens pas de la dernière fois que c’est arrivé. Le jeu au sol est crucial dans les éliminatoires et j’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.»