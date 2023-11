BOUCHARD, Antoinette



Au CHRR de Rimouski, le 12 septembre 2023, est décédée, à l'âge de 85 ans, madame Antoinette Bouchard, entourée de ses quatre enfants et de sa soeur Marie-Claire. Fille de feu monsieur Aurèle Bouchard et de feu madame Madeleine Frenette, elle demeurait à Rimouski et était originaire de Causapscal. Mme Bouchard a poursuivi une longue carrière en enseignement, d'abord dans la région de la ville de Québec puis à Montréal et sur la Rive-Sud de Montréal, notamment à la Polyvalente Monseigneur Parent. Esprit libre et créatif, elle était également musicienne accomplie, peintre inspirée et auteur. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Édith, François, Hélène et Philippe Gagné; ses petits-fils : Antoine-Elie et Samuel ainsi que leur mère Sylvie; ses arrière-petits-enfants; ses frères et ses soeurs : Marthe, Jean, Pierre, Marie-Claire et Claude ainsi que leur conjoint et conjointe en plus de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es).et son inhumation s'est tenue au cimetière de Causapscal le 15 octobre 2023 en présence de la famille. Les membres de la famille remercient toutes les personnes qui leur témoigneront des marques de sympathie et les assurent de leur profonde gratitude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Coeur et AVC au : https:// www.coeuretavc.ca/comment-vous-pouvez-aider/facons-de-donner. La direction et le personnel de HG Division offrent leurs plus sincères condoléances à la famille et la remercient pour sa confiance.