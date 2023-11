Baseball majeur: Jorge Soler poursuivi pour avoir lancé une balle dans les gradins

Le joueur-vedette du baseball majeur Jorge Soler et les Braves d’Atlanta sont poursuivis par une spectatrice qui assistait à un affrontement de la Série mondiale 2021 au Truist Park.

C’est ce qu’a appris le Atlanta News First.

Dans sa poursuite, Mayra Norris affirme avoir été «gravement blessée» à l’œil droit pendant le match entre les Braves et les Astros de Houston du 29 octobre 2021.

À l’époque, Soler portait les couleurs du club de la Géorgie. Pendant une pause entre deux manches, il aurait lancé une balle dans les gradins.

Mme Norris allègue que le voltigeur l’a atteint directement au visage «avec une grande force, vitesse et intensité». Elle dit aussi que le lancer de l’athlète de 31 ans «n’avait aucun lien avec le jeu ou à un échauffement entre les joueurs».

La demanderesse a indiqué qu’on lui a diagnostiqué de nombreuses fractures, un œdème et une abrasion infraorbitaire.

De plus, le mari de la dame est également répertorié comme plaignant dans la poursuite, lui qui allègue que l’incident le prive depuis deux ans «de compagnie, d’amour, d’affectation et d’intimité».

Le montant réclamé à Soler et aux Braves n’a pas été dévoilé. Le club du baseball majeur n’a pas fait de commentaire sur cette affaire pour le moment. Soler, qui évolue maintenant pour les Marlins de Miami, n’a pas non plus réagi.