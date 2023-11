Championnat canadien de rugby: victoire historique du Rouge et Or devant la plus grosse foule pour un événement de sport universitaire féminin au Québec

Devant la plus grosse foule pour un événement universitaire de sport féminin dans l’histoire du Québec, le Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas gâché le party mercredi soir au PEPS en signant une victoire in extremis de 7-5 devant les Thunderbirds de UBC pour atteindre le carré d’as du championnat canadien de rugby.

Une foule de 3577 partisans a procuré une énergie supplémentaire aux filles du Rouge et Or. Le record précédent était de 3200 personnes enregistré au PEPS le 3 février 2023 dans un programme double de volleyball face aux Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

Dans une ambiance survoltée, Léa Ouellet a réussi un essai pour créer l’égalité 5-5 avec dix minutes à écouler au match et Audrey Champagne a brisé l’impasse avec le converti de deux points.

«C’est vraiment beau ce qu’on vient de vivre et je remercie tout le monde, a exprimé Ouellet qui a l’habitude de se produire devant quelques centaines de partisans. C’est un bel accomplissement pour le sport féminin d’avoir attiré autant de monde. On savait qu’il s’agirait d’un match historique. Nous étions excitées, mais pas stressées. On a réussi, ce qu’on fait le mieux en remportant une victoire collective.»

Appuyée par une centaine de personnes de Victoriaville, dont deux autocars remplis de jeunes de son ancienne école secondaire (Le Boisé), Laurence Chabot a vécu une soirée mémorable. «Mon frère Julien a rempli deux bus et ça me touche vraiment que les jeunes soient venus me voir, a-t-elle raconté. Il y avait aussi des jeunes de l’école Le Tamdem. À Québec, tu grandis avec le Rouge et Or et tu viens voir le football, mais ce n’est pas le cas à Victoriaville où il n’y a pas de sport universitaire. C’est pourquoi leur présence me touche autant. La pratique de l’activité physique a diminué chez les filles après la pandémie et c’est important de tenir de tels événements. C’est la relève qui était présente.»

Laurence a vécu ce grand moment en compagnie de sa sœur Maude qui porte aussi les couleurs du Rouge et Or.

Scénario similaire à 2019

Comme en 2019 après avoir perdu la finale du RSEQ, le Rouge et Or a rebondi en écartant de nouveau UBC qui avait remporté le titre de l’Ouest. «Le championnat est à Québec et cela aurait été décevant de perdre notre premier match, a indiqué Chabot. Maintenant on continue notre parcours pour tenter de remporter un deuxième consécutif.»

François Vachon-Marceau n’a jamais perdu confiance malgré le retard de 5-0 à la demie. «On a commis une erreur sur leur essai, mais on se savait à la bonne place, a indiqué l’entraîneur-chef lavallois. On a passé beaucoup de temps dans leur zone et on savait que ça finirait par payer.»

«Les filles ont donné un bon spectacle et j’espère que les gens seront de retour pour la demi-finale, de poursuivre Vachon-Marceau. Les partisans ont procuré de l’énergie aux filles et c’est certain que l’ambiance nous a aidé.»

Le mot de la fin revient à Julie Dionne. «Ce fut une soirée incroyable et je pense que les gens présents ont poigné quelque chose, a déclaré la directrice du Service des activités sportives. Ce match veut dire beaucoup dans la promotion du sport féminin. On a eu droit à tout un spectacle.»

Retrouvailles avec Queen’s

Vendredi à 19 h, le Rouge et Or croisera le fer avec les Gaels de Queen’s dans une reprise de la finale canadienne de 2022 où Laval avait signé le deuxième titre national de son histoire après celui de 2019.

Premières favorites et tombeuses du Rouge et Or en finale provinciale, les Gee Gees ont été écartées par les Vikes de Victoria à la surprise générale.