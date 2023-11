Décès de Guy Latraverse: un dernier hommage le 10 novembre à la Place des Arts

Le public pourra rendre un dernier hommage à Guy Latraverse, l’un des plus grands bâtisseurs de la culture québécoise contemporaine, la semaine prochaine, à la Place des Arts.

Pour souligner sa vie et son apport à l’industrie du disque et du spectacle, sa famille accueillera amis et collègues ainsi que tous ceux qui souhaitent lui rendre hommage le 10 novembre prochain, au Piano nobile de la Salle Wilfrid-Pelletier entre 13h30 et 15h.

Décédé le 14 octobre dernier des suites d’une longue maladie, Guy Latraverse est l’un des fondateurs de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et des FrancoFolies de Montréal (aujourd’hui les Francos). Le célèbre imprésario et producteur s’est éteint à l’âge de 84 ans. Il était le frère de Louise Latraverse.

Les gens qui souhaitent offrir des fleurs doivent les faire parvenir au 260, boulevard de Maisonneuve Ouest, à l’attention d’Arsène Brosseau-Thiffault.

Pour faire un don à la société spécialisée en accompagnement en santé mentale Relief, c’est par ici.