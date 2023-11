JOLICOEUR, Huguette Paré



À l'hôpital du Jeffrey-Hale, le 16 octobre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Huguette Paré, épouse de feu M. André Jolicoeur. Elle était la fille de feu M. Ernest Paré et de feu Fleurette Drolet. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h30 à 14h20.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil son frère : feu Florian (feu Rachel Lavoie), Marc-Edouard (feu Yolande Noël); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Jolicoeur : Rosaire (Rose-Hélène Demers), feu Louisette (feu Oscar Plante), feu Marcel (Yolande Carrier), Léo (feu Denise Guénette), feu Lucien (feu Pauline Fortier), Pauline (feu Gilles Roy), Mariette (feu Albert Lachance), Bernard (Diane Gilbert), Patrice (Lyse Dumont), Lilie (Donat Levesque); sa filleule Kathy Jolicoeur et sa nièce Josée Paré ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s dont la famille Latulippe : Robert, Madeleine, Katerine et Patrick. Un merci spécial à tous ceux qui l'ont assistée dans son combat contre le cancer, l'équipe de soins à domicile et l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans, l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery-Hale et la Dre Valérie Couturier ainsi que madame Diane Roy, sa nièce Josée Paré et sa fille Maryse Légaré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, téléphone 418 683-8666, www.cancer.ca