Dire qu’on les appelait «nos anges gardiens»

Il est difficile d’y voir clair dans les présentes négociations avec le secteur public. Mais en y regardant de plus près, certains éléments ressortent.

• À lire aussi: Front commun: «Une offre qui démontre le sérieux du gouvernement», estime Sonia LeBel

• À lire aussi: Offre «dérisoire» du Conseil du trésor: la grève semble inévitable pour le Front commun et la FIQ

Des salaires insuffisants

Les syndiqués ont raison d’avoir été insultés par l’offre de Sonia LeBel. Passer d’une offre salariale de 9% à 10,3% d’augmentation sur 5 ans alors que les policiers ont refusé une proposition gouvernementale de 21% et que les élus de l’Assemblée nationale se sont offerts 30%, c’est choquant.

Le gouvernement peut rester ferme et dire qu’on n’a pas la capacité de payer (ce qu’on peut remettre en question, d’ailleurs), mais les chiffres parlent. Le salaire moyen des employés de l’administration québécoise, selon l’Institut de la statistique du Québec (cela n’inclut pas les infirmières et les profs car il n’y a pas de comparable), est de 55 662$, soit 25,7% de moins que ce que gagnent les fonctionnaires municipaux et 17,5% de moins que les fédéraux. C’est énorme!

Si on compare aux salariés québécois travaillant dans des entreprises de 200 employés, les fonctionnaires ont un salaire de 12% inférieur. Et même quand on inclut les avantages sociaux et les retraites, ils sont en dessous de 4%. Bref, l’image de la grosse vie dorée au gouvernement est loin de la réalité.

Le système public en lambeaux

Parfois, je me dis que la manière dont on traite nos «anges gardiens» reflète l’état du réseau actuel. Hôpitaux, CHSLD, écoles en ruine, l’austérité a fait mal tant à la carcasse de notre système public qu’à ses travailleurs.

On peut bien casser du sucre sur le dos des syndicats, mais force est d’admettre que la fonction publique québécoise est peu attractive. Conséquences: pénuries d’employés, qui engendrent de payer le temps supplémentaire, une fortune au privé et qui créent des bris de service... Est-ce qu’on est plus avancés?

Sonia LeBel a raison

Or, si les syndicats ont raison sur les salaires, le gouvernement doit tenir son bout sur les enjeux d’organisation du travail face à des conventions collectives éparpillées et rigides qui freinent la flexibilité et l’innovation. Les syndicats doivent céder sur plusieurs aspects dont l’ancienneté qui bloque tout.

Mais céder ne signifie pas perdre la face. C’est d’un gagnant-gagnant dont la société a urgemment besoin. On compte sur vous.