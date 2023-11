Dossier Custio Clayton: le jugement est rendu

Un dénouement important est survenu lorsque la Cour supérieure du Québec a rendu son jugement dans l’affaire initiée par Eye of the Tiger Management à l’encontre du boxeur Custio Clayton suivant le non-respect du contrat intervenu entre les deux parties.

C'est du moins ce que l'organisation de boxe a annoncé dans un communiqué, mercredi.

Lisez le communiqué dans le texte ci-dessous.

Par sa demande en justice effectuée contre Custio Clayton en 2021, Eye of the Tiger recherchait une condamnation pour le non-respect de l’entente de promotion exclusive convenue en 2017 et pour la perte de revenus découlant du refus de l'athlète à donner suite à un accord de trois combats négocié en sa faveur. Advenant une victoire lors des deux premiers combats, cet accord aurait pourtant permis à Custio Clayton de participer à un lucratif combat de championnat du monde contre l’actuel champion des poids mi-moyens, Terence Crawford.



Après avoir investi dans la carrière de Custio Clayton, la volte-face de celui-ci a privé Eye of the Tiger d’obtenir un retour sur son investissement. C’est ainsi que la Cour supérieure, à la suite de son analyse de la preuve, a considéré qu’Eye of the Tiger a prouvé en totalité le bien-fondé de son action contre Custio Clayton et l'a condamné à payer une somme de 193 293,86 $ (plus intérêts et frais) à Eye of the Tiger.



«Je suis heureux du dénouement de cette démarche, et on fera toujours ce qu’il faut pour protéger notre équipe et nos droits» mentionne Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger.



Par ailleurs, l’avocat représentant le promoteur montréalais, Me Anthony Rudman, confirme que le jugement rendu fait droit aux demandes d’Eye of the Tiger.



«Le jugement rendu est satisfaisant. Il reconnait la validité de l’entente de promotion intervenue entre Eye of the Tiger et Custio Clayton et rappelle qu’il existe des conséquences si une partie fait défaut de s’y conformer.»