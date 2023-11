Dur début pour la LNH

Il n’y avait pas encore un match de joué dans la LNH que déjà un premier scandale faisait surface au début du mois de septembre lorsque Spittin’ Chiclets révélait que Mike Babcock forçait ses joueurs à leur montrer le contenu de leur téléphone portable. Après avoir rejeté du revers de la main les allégations, l’entraîneur-chef a décidé de démissionner à la suite d’une enquête de l’Association des joueurs qui donnait du crédit aux allégations de Paul Bissonnette.

Une autre controverse est survenue au début du mois d’octobre lorsque la LNH a envoyé une note à ses 32 équipes soulignant qu’il était interdit aux joueurs de mettre du ruban adhésif aux couleurs de l’arc-en-ciel sur leur bâton, ruban qui vient en appui à la communauté LGBTQ+. Cette demande de la ligue a non seulement provoqué un tollé dans la société en générale, mais les joueurs n’ont pas du tout apprécié, à un point tel que la LNH a été forcée de modifier sa règle la semaine dernière afin de mettre un terme au débat qui commençait à être une distraction dans ses rangs.

Mais ce n’est pas tout. Shane Pinto s’est retrouvé dans l’actualité après que la ligue eut décidé de le suspendre pendant 41 matchs pour avoir été impliqué dans des paris sportifs, tout en soulignant que le joueur des Sénateurs, toujours sans contrat, n’avait pas gagé sur des matchs de la LNH. Pas besoin de vous dire que la confusion fut énorme, et avec raison.

L’IMAGE EST À REFAIRE

«Disons que c’est un début de saison très difficile.» Cette phrase ne vient pas de moi, mais d’un haut responsable de l’Association des joueurs, croisé à l’aéroport d’Edmonton après la Classique Héritage. Ça fait longtemps qu’on n’a pas vu la LNH se retrouver au cœur de quelques scandales, et ce alors que la saison vient de commencer.

Même si la ligue a rapidement réagi pour régler les trois dossiers mentionnés plus haut, reste qu’il y a quand même un problème important à approfondir et c’est celui des paris sportifs. Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, m’a dit en entrevue que les règles n’ont pas besoin d’être modifiées parce qu’elles sont très claires: un joueur ne peut gager sur des matchs de hockey. Il a aussi souligné que Shane Pinto n’est pas coupable d’avoir placé des sommes d’argent sur des matchs de hockey. Alors qu’a-t-il fait de si grave pour mériter une telle suspension?

Getty Images via AFP

UNE QUESTION D’ÉDUCATION

Shane Pinto s’est placé dans une position difficile parce qu’il y a des soupçons qu’il aurait commis des délits d’initiés. Même si la ligue n’a aucune preuve formelle, juste le fait qu’il y ait des soupçons est suffisant pour qu’elle le suspende.

C’est là où l’Association des joueurs a maintenant un rôle très important à jouer auprès de ses membres. Elle a pris le taureau par les cornes et a déjà commencé à faire des réunions (qui sont en cours depuis lundi) afin de sensibiliser les joueurs sur ce qu’ils peuvent faire ou non.

D’abord, la priorité sera de dire aux joueurs qu’ils ont le droit de mettre quelques dollars sur des plateformes de jeux en ligne légales. Ils ont tous les droits de le faire, sauf sur des matchs de hockey.

Ce qu’ils n’ont absolument pas le droit de faire, c’est de gager via un bookie (un preneur aux livres), soit une personne souvent associée à la pègre. Si pour plusieurs il est évident qu’être associé à un bookie n’est pas une bonne chose pour un athlète, reste que c’est un fléau dans les collèges et universités américaines alors que l’âge légal pour gager est 21 ans. Ceux qui n’ont pas 21 ans passent donc par des bookies pour parier sur des matchs et ce dernier continue souvent d’être dans leur vie pendant plusieurs années, même s’ils ont l’âge légal de gager. Il faut dire aussi que ce ne sont pas tous les États où les paris sportifs sont légaux, ce qui donne toute la place à la pègre.

L’autre point important, c’est la famille. La conjointe d’un joueur n’a pas le droit de gager sur des matchs de la LNH, même sur un site légal. C’est la même chose pour les autres membres des familles. Mais jusqu’où va la règle? C’est ce que l’Association des joueurs tente de définir clairement avec la ligue afin d’éviter toute forme de conflit d’intérêts.

Un dossier très complexe, mais qui a mis tous les joueurs de la LNH sur leurs gardes. Ils sont maintenant sous surveillance et il est évident que la ligue n’hésitera pas à punir un autre joueur sévèrement si elle en sent le besoin.