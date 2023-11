Est-on en train d'assister à l'éclosion de cet espoir oublié du CH?

Quand on pense à l'avenir du Canadien de Montréal, ce sont les noms de Joshua Roy, Lane Hutson, David Reinbacher ou Logan Mailloux qui reviennent le plus souvent. Et si on avait oublié Luke Tuch? Chose certaine, son entraîneur avec les Terriers de l'Université de Boston, Jay Pandolfo, l'assure: l'éclosion de l'ailier de 21 ans est en train de se produire sous ses yeux.

Ce choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal en 2020 a été quelque peu oublié par tout le monde, à Montréal, pour des raisons qui, somme toute, peuvent être légitimes.

À première vue, le développement du jeune attaquant de puissance a semblé stagner depuis sa sélection par le Tricolore. Contrairement à plusieurs espoirs repêchés à son rang, il dispute cette saison sa quatrième campagne dans la NCAA, avec les Terriers. Lors de ses trois premières, il a présenté des chiffres honnêtes, sans plus, sa meilleure saison étant de 20 points en 40 parties l'an dernier.

Mais quelque chose a changé chez le frère de l'attaquant des Sabres de Buffalo Alex Tuch. Lors du passage du Journal à Boston la semaine dernière, Pandolfo n'a pas tari d'éloges envers son numéro 11, qu'il a décidé de placer à l'aile du premier trio pivoté par celui qui sera vraisemblablement le tout premier choix du prochain repêchage, l'attaquant Macklin Celebrini. En six parties jusqu'ici cette saison, il a récolté sept points.

«Il semble très à l'aise cette année et il a compris c'était quoi, son identité. Il joue un style direct, celui d'un attaquant de puissance. Il termine ses mises en échec, il gagne ses batailles pour la rondelle et fonce au filet. Il est très difficile à gérer pour plusieurs défenseurs dans notre ligue. Je dirais que, depuis le début de la saison, il a été notre joueur le plus constant.»

Développement ralenti

Le Journal peut le confirmer: Tuch est difficile à affronter. Lors du match auquel nous avons assisté, le 27 octobre contre les Minutemen de UMass, il a renversé deux défenseurs adverses coup sur coup, en fond de territoire offensif, et alors qu'il était en possession de la rondelle.

Le jeune attaquant de puissance assure d'ailleurs qu'il n'a pas eu une révélation divine cette année! Il savait depuis longtemps qu'il s'agissait du style qu'il devait préconiser, mais n'avait jamais véritablement été en mesure de le mettre à exécution.

«Lors de ma première saison, c'était la pandémie, donc on a joué que 16 matchs et, l'année suivante, je me suis blessé après deux matchs seulement et j'ai raté plusieurs semaines. J'ai eu beaucoup de blessures en lien avec mon style et j'ai dû apprendre à composer avec ça.»

Maintenant en parfaite santé, il espère que ce sera la saison où il prendra son envol et démontrera à l'organisation du CH qu'il est mûr pour un contrat professionnel.

«Je crois en moi pour la suite des choses. Je discute beaucoup avec “coach J” [l'entraîneur-chef, Jay Pandolfo] du fait que je dois continuer de me concentrer sur le moment présent. Si je fais ça, les astres vont s'aligner pour moi. J'ai eu de bonnes conversations avec le Canadien lors du dernier camp de développement et au cours des dernières semaines. Je crois que j'ai encore un avenir à Montréal.»

Une expérience enrichissante

Le défenseur Lane Hutson joue avec Tuch depuis l'an dernier et ils ont aussi représenté les États-Unis ensemble au dernier Championnat mondial sénior.

«On a vraiment senti qu'il avait gagné de la confiance lors de ce tournoi. Cette saison, il apporte une présence physique, de la vitesse et un bon lancer qui lui permet de marquer. C'est aussi un très bon leader», l'a complimenté le défenseur, qui est aussi un espoir du CH.

Tuch n'a pas caché que cette participation à un tournoi international, face à des hommes, a été fort bénéfique pour sa confiance.

«J'étais curieux avant d'y aller et j'avais hâte de voir comment je me débrouillerais face à des joueurs professionnels. J'ai réalisé que, oui, le jeu est plus rapide, mais c'est surtout que les joueurs sont vraiment intelligents. Chaque joueur a un élément dans son jeu qu'il maîtrise mieux que tout le monde.»