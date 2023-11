Exposition «Voir la nuit»: le Musée national des beaux-arts du Québec plongé dans le noir

Le Musée national des beaux-arts du Québec tamise ses lumières et convie ses visiteurs à regarder autrement, et plus longtemps, les œuvres qu’il présente dans sa nouvelle exposition à thématique nocturne, Voir la nuit.

Pourquoi plus longtemps?

Trois secondes. C’est le temps moyen auquel un client de musée s’attarde à une œuvre dans un musée. Aussi bien dire un clin d’œil.

«En trois secondes, on n’a pas le temps de développer un lien avec l’œuvre, d’aller chercher dans nos souvenirs. On n’a pas le temps de vivre une expérience en trois secondes», signale la commissaire d’expositions, Maude Lévesque.

En plongeant les salles d’exposition du pavillon Pierre-Lassonde dans l’obscurité, en recouvrant le sol de tapis pour étouffer le bruit des pas et, pour une première fois au MNBAQ, en éliminant les textes explicatifs qui accompagnent traditionnellement les œuvres pour les rassembler plutôt près de la sortie, les artisans de Voir la nuit pensent pouvoir ralentir le rythme des visiteurs et les inciter à réfléchir davantage à ce qu’ils contemplent.

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

«C’est un nouveau rapport à l’œuvre d’art qu’on essaye de mettre de l’avant. Les visiteurs sont davantage interpellés au niveau de leur sensibilité. Plutôt que de dicter ou prédéterminer un sens à partir d’informations, on laisse libre cours à l’interprétation de l’œuvre par les visiteurs», explique le directeur des collections, Guillaume Savard.

«La nuit nous prive d’une vue parfaite. On devient plus attentif à ce qui se passe autour de nous. Nous sommes plus intuitifs. C’est pour cela que ça avait du sens de ne pas mettre de textes», renchérit Mme Lévesque.

Étoiles et terreurs

Construit avec 62 œuvres de 45 artistes, principalement des toiles, photos, sculptures et objets repêchés dans les collections du MNBAQ (avec quelques prêts du Musée de la Civilisation), Voir la nuit met en lumière le travail de quelques grands artistes tels Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté, Clarence Gagnon et Jean-Paul Lemieux.

À travers ses œuvres choisies, l’exposition cherche à questionner notre relation avec la nuit. Noctambule ou dormeur? Créatif ou craintif?

«Nous avons tous un rapport personnel avec la nuit. Je me souviens, enfant, que je passais des heures dans la cour à regarder les étoiles. Ça peut aussi être des terreurs nocturnes», mentionne Maude Lévesque.

Le fil qui unit le corpus de Voir la nuit? «La lumière, répond la commissaire. La façon que les artistes traitent la lumière nocturne. C’est ce qui nous a permis de faire des sections: les paysages nocturnes; la nuit intime, qui est formée de scènes intérieures en clair-obscur ou éclairées à la bougie, et la ville, où nous sommes dans des œuvres plus hystériques.»

Photo Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec