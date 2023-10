L’école publique «à une vitesse»: un centre de services scolaire a pris les grands moyens pour rendre l’école de quartier plus attrayante

Un centre de services scolaire prend les grands moyens pour contrer le «magasinage» d’écoles secondaires publiques en misant sur des écoles de quartier plus attrayantes et inclusives, où tous les élèves ont accès à des programmes particuliers gratuits et sans sélection, une première au Québec.

Au Centre de services des Chênes, à Drummondville, une petite révolution en branle depuis quelques années deviendra réalité l’automne prochain: les classes régulières disparaîtront pour faire place à des programmes en sport, en science ou en art, accessibles à tous.

Le centre de services a voulu s’attaquer à l’école publique à «deux vitesses» en revenant à «une seule vitesse», explique son directeur général, Lucien Maltais.

«On ne voulait plus avoir d’élèves démotivés parce qu’ils étaient en «rien». On souhaitait plus d’équité et d’inclusion, tout en augmentant la fréquentation de l’école de quartier», affirme-t-il.

En abolissant le processus de sélection pour la quasi-totalité de ses programmes, le centre de services veut aussi mettre fin à «une période excessivement stressante pour les parents et les élèves», indique la directrice adjointe, Maude Trépanier.

Jusqu’à l’an dernier, plus de 80% des élèves de sixième année présentaient une demande d’admission au secondaire dans un programme particulier, mais seulement la moitié d’entre eux étaient admis, en raison du nombre de places disponibles.

«Les parents et les élèves fuient les classes régulières, notre personnel aussi. Ces groupes-là ne sont pas convoités par les enseignants d’expérience», ajoute Mme Trépanier.

Augmenter la réussite

Avec cette vaste réforme, le centre de services des Chênes espère aussi améliorer la réussite de ses élèves plus faibles: l’écart entre le taux de réussite des élèves du régulier et celui des programmes particuliers varie présentement entre 5% et... 28%.

«Le statu quo n’est pas la solution», lance M. Maltais, qui estime qu’une plus grande mixité dans les groupes changera la donne, comme l’a démontré la recherche en éducation.

Avec l’augmentation du nombre d’élèves au secondaire, le centre de services souhaitait par ailleurs inciter davantage de jeunes à fréquenter leur école de quartier, puisqu’il n’est dorénavant plus possible d’offrir gratuitement le transport scolaire aux élèves qui fréquentent une autre école que celle de leur bassin, comme c’était le cas auparavant, ajoute le directeur général.

Rebrasser les cartes

Avec la construction d’une nouvelle école secondaire à Drummondville, qui ouvrira ses portes l’an prochain, le contexte était idéal pour lancer ce grand remue-ménage.

Le centre de services en a profité pour rebrasser les cartes en bonifiant son offre dans les quatre autres écoles secondaires situées dans la même ville. De nouveaux programmes ont été créés afin d’offrir au moins trois choix de profils à tous les élèves, sans aucune sélection.

«On a décidé de garder la formule gagnante et de l’élargir», indique Lucien Maltais.

Ce grand virage ne s’est toutefois pas fait sans heurts. Les changements annoncés ont suscité beaucoup de réactions de la part des parents et des élèves, surtout parmi ceux qui auront à changer d’école l’an prochain.

Des aménagements seront annoncés sous peu pour faciliter la transition, indique M. Maltais.

De son côté, le coordonnateur du mouvement École Ensemble se réjouit de cette initiative. «Ça va dans le bon sens, ils réagissent à ce qui se passe dans la société. Il y a de moins en moins de tolérance pour l’exclusion et la sélection», affirme Stéphane Vigneault.

Malgré ce virage, la situation demeure toutefois «imparfaite», puisque les iniquités engendrées par la concurrence avec les écoles privées existent toujours, ajoute-t-il:

«Il faut aussi que les écoles privées subventionnées fassent partie de la solution.»