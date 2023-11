Halloween: combien de temps les bonbons sont-ils bons pour la consommation?

L’Halloween est le moment idéal pour amasser une quantité industrielle de friandises, mais attention, celles-ci ne sont pas bonnes éternellement.

Si vous n’avez pas déjà mangé tous vos bonbons, il serait judicieux de bien les ranger afin de les conserver plus longtemps. Évidemment, si le produit sent ou goûte mauvais, il ne faut pas le consommer, de même que s’il a de la moisissure dessus. Mais au-delà de ça, voici combien de temps les différents types de friandises peuvent être conservés:

• Chocolats

Il faut savoir que la durée de vie d’un chocolat dépend non seulement du mangeur, mais de sa sorte. En effet, le chocolat noir se conserve plus longtemps que celui au lait a rapporté le New York Post.

Ainsi lorsqu’il est bien rangé, le chocolat noir non ouvert est bon pendant deux ans, en raison de sa quantité de produits laitiers qui est moindre, selon The High Five Company. Un coup ouvert, le produit est comestible pendant un an.

Lorsqu’on parle du chocolat blanc ou au lait, le temps est coupé de moitié et donc on peut le conserver pendant un an s’il n’est pas déballé, mais doit être consommé dans les six à huit mois s’il est ouvert.

• Bonbons durs

Bonne nouvelle pour les amateurs de bonbons durs, comme les suçons: ces friandises n’ont pas de date de péremption selon l’université d’État du Kansas. Toutefois, la National Confectionners Association suggère de les jeter après un an seulement.

• Jujubes

Les petits sachets de jujubes pour leur part ont une durée de vie pouvant aller de six mois à un an, selon Candy Club comme rapporté par le New York Post.

Lorsque conservés dans un endroit chaud et humide, ces bonbons gélatineux sont bons seulement six à huit mois et peuvent être mis au réfrigérateur pour ne pas qu’ils fondent.

• Bonbons surs

Les amateurs de bonbons surs seront heureux de pouvoir conserver leurs confiseries préférées pendant un an. Un coup ouvert, ces bonbons se gardent mieux dans un contenant fermé serré.