«In Canada, we speak English!»

Ainsi, une Québécoise qui s’est plainte d’avoir été servie en anglais seulement dans un MacDo de la Rive-Sud de Montréal s’est fait répondre par la gérante (une anglophone qui, elle, parlait français): «On est au Canada, et au Canada on parle anglais. Si tu ne parles pas anglais, c’est ton problème!»

Savez-vous quoi?

La gérante a raison.

Le Québec est situé dans le Canada, et le Canada est un pays où la langue principale est l’anglais.

Quand on s’installe au Québec, on s’installe dans une province d’un pays de langue anglaise.

That’s it, that’s all.

Le français n’a pas plus d’importance au Canada que l’ourdou ou le mandarin.

LE MYTHE DU BILINGUISME

Tant que le Québec fera partie du Canada, la survie du français sera menacée.

Pourquoi? Parce que la seule province qui est montrée du doigt et rappelée à l’ordre par les gardiens de la Constitution lorsqu’elle ne respecte pas les «droits historiques» de sa minorité linguistique est le Québec.

La seule province bilingue au pays n’est pas le Nouveau-Brunswick. C’est le Québec.

Le bilinguisme officiel, c’est un mythe qu’on a monté de toutes pièces pour pouvoir semoncer le Québec lorsque son gouvernement adopte des mesures jugées trop «discriminatoires» pour protéger la langue de sa majorité.

C’est rendu, à Montréal, qu’on a le goût de verser des larmes de joie lorsqu’on se fait accueillir dans un commerce par «Bonjour Hi».

Oh mon Dieu! Le monsieur a dit «Bonjour»! Il a prononcé un mot dans ma langue!

Merci, monsieur! Thank You!

Je sais ce qu’on va me dire: un autre souverainiste crinqué qui prend une anecdote isolée et la monte en épingle.

Avez-vous remarqué?

Tu entres dans un commerce et le commis anglophone te parle français? C’est un mouvement de fond. Une donnée probante.

Un exemple prouvant que les jeunes anglos sont tous bilingues.

Tu entres dans un commerce et le commis anglophone est incapable de te parler français? C’est une anecdote qui ne prouve rien.

Shit happens.

Pas de quoi fouetter un chat.

Vous vous énervez pour rien.

Je dois être malchanceux en simonac, parce que des «anecdotes» comme celle que la cliente du MacDo a vécue à Greenfield Park, j’en vis tous les jours.

«We’re in Canada, Canada is English, blablabla...»

Dans des commerces, mais aussi dans des centres de vaccination, et même à l’hôpital.

IL N’Y A QU’UNE SEULE SOLUTION

Pour les gens qui arrivent ici, le Québec est un «quartier» du Canada.

Comme Griffintown à Montréal, ou Limoilou à Québec.

Le Canada est partout – sur leur passeport, leur monnaie.

Sur tous les murs de l’aéroport où ils ont débarqué.

Le Québec, pour eux, n’est pas tant une destination qu’une porte d’entrée.

La seule façon de faire comprendre aux gens du monde entier que le Québec a SA langue, SON passé et SA culture, c’est de devenir un pays.

Avec NOTRE passeport, NOTRE monnaie et NOS aéroports.

D’ici là, ça va être – dans le meilleur des cas – «Bonjour Hi».

Ou «In Canada, we speak English».

Et quand on osera se plaindre, on va se faire dire que ce n’est qu’une anecdote...