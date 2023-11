La coalition de François Legault se fracture

L’épée de Damoclès est tombée pour François Legault.

La crise du coût de la vie a eu raison de son monopole sur le paysage politique québécois.

On avait passé toute la dernière campagne électorale à se demander si une alternative à la CAQ allait s’imposer. Un an plus tard, le verdict est confirmé. C’est le Parti Québécois qui remporte la mise.

Avec 26% des intentions de vote, selon le dernier sondage Léger, aux 30% de la CAQ, Paul St-Pierre Plamondon s’impose comme LE rival de François Legault.

Or ce transfert direct d’appuis pose une menace existentielle à la coalition au cœur même du projet politique de la CAQ.

Maudit 3e lien

Le leadership de François Legault a toujours été personnel, ça lui permettait de «tirer son parti vers le haut».

Ce n’est plus le cas. Pour la première fois, il est moins populaire que la CAQ.

Ce rejet trouve probablement son origine dans le spectaculaire recul du premier ministre sur le 3e lien au printemps dernier.

C’est la crédibilité même de François Legault qui s’est évaporée dans une opération politique bâclée au terme de laquelle trop d’électeurs demeurent convaincus qu’il a menti en campagne électorale.

Ça ne pardonne pas, ce qui explique pourquoi les dommages transcendent la région de Québec.

Puis est arrivée la partielle dans Jean-Talon, l’opération salissage de la CAQ contre le candidat du PQ s’est retournée contre le gouvernement. Il a perdu.

Le message était clair pour l’ensemble des électeurs. Ni François Legault ni la CAQ ne sont invincibles.

Dans les temps difficiles, les partis se rabattent sur leur marque de commerce propre. Or qu’est-ce que la CAQ sans François Legault?

Quel nationalisme?

Depuis l’élection, tous les appuis que la CAQ a perdus sont allés au PQ.

Il serait, certes, jovialiste pour les souverainistes d’y voir la preuve que leur option a le vent dans les voiles. L’appui à la souveraineté stagne à 35%, comme elle le fait depuis des lunes.

N’empêche, c’est la promesse d’un nationalisme gagnant qui a attiré tant de souverainistes à la CAQ. Ils sont aujourd’hui déçus.

La promesse d’un référendum ingagnable allait être remplacée par des gains tangibles au chapitre de l’immigration, la culture et j’en passe.

Or, après cinq ans au pouvoir, où sont ces gains?

Tenir tête à Ottawa sur la laïcité et la langue française a permis de soutenir le premier mandat. Mais depuis?

Parfois, Québec reçoit son chèque sans condition, comme sur le logement et les garderies.

Pour le reste, il trime et négocie dur à force de compromis comme tous ses prédécesseurs. C’est la nature de la fédération canadienne.

Pire, la CAQ semble impuissante face à l’ambition fédérale d’accueillir 500 000 immigrants par an. L’affaiblissement démographique du Québec est programmé sans que ce gouvernement nationaliste y ait formulé une réponse cohérente.

Dans un tel contexte, peut-on se surprendre que le Parti Québécois, à force de discipline, et de quelques coups de gueule, convainque petit à petit les souverainistes de rentrer au bercail?

On comprend maintenant pourquoi François Legault semblait si déterminé à achever le PQ. Il savait la menace que son ancien parti allait finir par poser advenant sa résurrection.