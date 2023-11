Le costume d’Halloween de Heidi Klum a nécessité 2000 h de travail par le Cirque du Soleil!

Pour une 22e année, le mannequin vedette Heidi Klum a organisé un immense party d’Halloween. Et pour son costume de cette année, qui fait chaque fois sensation, elle a fait appel au Cirque du Soleil. Plus d’une quarantaine d’employés du Cirque ont travaillé avec elle pendant des semaines pour concevoir un paon géant très impressionnant.

C’est au début septembre que Heidi Klum a contacté le Cirque dans le but de collaborer pour son célèbre party d’Halloween. Klum avait elle-même pensé se déguiser en paon et elle voulait l’expertise de la compagnie québécoise pour amener son idée à un autre niveau.

Getty Images for Heidi Klum

«Au Cirque, on n’est jamais en superficie. Oui, il faut que ce soit beau, mais on fait nos devoirs, mentionne au Journal le guide créatif du Cirque, Michel Laprise. On a fait des recherches sur la symbolique du paon.»

Assez rapidement, Michel Laprise a indiqué à Heidi Klum qu’il faudrait qu’elle vienne en personne au siège social du Cirque, à Montréal, pour mener à terme le projet. «Elle n’a pas hésité très longtemps. On a le plus beau studio de création au monde.»

Getty Images for Heidi Klum

Le 11 octobre, dans le plus grand secret, et sous haute sécurité, Heidi Klum est ainsi arrivée au Cirque et y a passé plusieurs heures à faire des essayages et à rencontrer les artistes. «Elle était comme une petite fille dans un magasin de bonbons», raconte Michel Laprise.

Getty Images for Heidi Klum

Des heures de répétitions

En tout, ce sont 29 personnes au Cirque qui ont travaillé sur les costumes, en plus de 10 acrobates et cinq personnes aux maquillages.

L’artiste maquilleur Bill Corso (La planète des singes, Star Wars: Épisode VII - Le Réveil de la Force) a créé l’effet magique du paon. La costumière Marie Chantale Vaillancourt (KÀ, Kooza) et les directrices de la création Marie-Hélène Delage et Émilie Grenon-Emiroglou ont travaillé sur le projet.

Getty Images for Heidi Klum

«Il y a eu 2000 h qui ont été passées sur ce costume-là, dit Michel Laprise. Il y a eu 20 h de répétition pour quelques secondes de prestation sur le tapis rouge. Et le costume a nécessité 200 m de tissu.»

Le paon qu’ils ont imaginé nécessitait la participation de 10 artistes qui entourent Heidi Klum. Et au lieu de simplement se positionner tous ensemble pour les photographes, ils ont également conçu une petite chorégraphie. «On voulait montrer la naissance du paon», dit Michel Laprise.

Getty Images for Heidi Klum

Heidi très impliquée

Dès les premières discussions avec le Cirque, Heidi Klum était elle-même très impliquée. C’est elle qui a payé pour tout. «Elle était sur Zoom chaque fois. On a fait plusieurs meetings de coordination. [...] Elle nous a dit qu’elle était une grande fan du Cirque.»

C’est au Marquee, à New York, que s’est tenu le party d’Halloween d’Heidi Klum, mardi soir. Parmi les invités se trouvaient notamment Ice-T et Taylor Lautner.

Getty Images for Heidi Klum

«À New York, ils ont l’habitude des partys, dit Michel Laprise. Les costumes des invités étaient assez extravagants. C’était de la musique des années 1980 et 1990, car Heidi a 50 ans. C’était vraiment une belle fête. [...] Les 10 artistes qui ont participé au costume d’Heidi se sont tous dispersés dans la salle durant la soirée. Ils étaient un peu partout et ça permettait à cette image de continuer à vivre. Tout le monde venait leur parler.»