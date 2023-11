Le plus cher des MacBook Pro coûte la coquette somme de 10 000$

D'après la fiche technique et les déclarations d'Apple lors de l'événement d'hier, ce MacBook devrait être l'un des ordinateurs portables les plus puissants que vous puissiez acheter.

Les MacBook Pro sont mes ordinateurs préférés. Tous les trois ou quatre ans environ, je le remplace par le plus récent, avec pour seule exigence le double de mémoire vive que la version de base. Mon MacBook Pro 13,3 po acquis en novembre 2020 tourne avec une puce M1 et 16 Go de mémoire vive. Prix payé; 1949$ ou 2240,86$ avec les taxes.

En retenant les mêmes critères, le nouveau MacBook Pro 2023 avec écran 14 po, 512 Go de stockage, puce M3 et l’option 16 Go de mémoire vive (+250$) revient à 2349$, plus les taxes. Une hausse de 400$ (+20%) qui comprend beaucoup plus de performances (M1 à M3), un pouce d’écran de plus et 512 Go au lieu de 256.

Mais imaginons un instant que vous avez économisé pour vous offrir la bombe informatique portative d’Apple. Vous saviez que les MacBook les plus performants d'Apple coûteraient cher, mais vous avez décidé, au fond de vous, que vous achèteriez le meilleur, quel qu'en soit le prix.

Eh bien, nous avons le chiffre pour vous, et il n'est pas beau à voir.

Apple

Un MacBook Pro de plus de 10 000$

Annoncé hier lors de l'événement d'octobre de la société, le MacBook Pro 16 pouces haut de gamme d'Apple est proposé à partir de 3299$. Mais si vous cochez toutes les cases lors de votre commande, le prix final de l'ordinateur portable sera de 9299$.

Pour ce prix, vous obtenez une machine absolument monstrueuse. Il s'agit d'un MacBook Pro 16 pouces en noir infini, avec un processeur Apple M3 Max doté d'une puce-système ARM de 16 cœurs, qui intègre 40 cœurs graphiques, 128 Go de mémoire vive et d'une énorme capacité de stockage SSD de 8 To.

Nous n'avons pas encore testé la nouvelle machine nous-mêmes, et de nombreuses questions restent sans réponse; la plus importante étant de savoir si toute cette puissance se répercutera sur la gestion thermique du MacBook, en particulier sous une intense utilisation continue.

Apple

La petite surprise

Elle vient du taux de change avec le même MacBook Pro survitaminé de nos voisins américains. Si vous l’achetez au sud de la frontière, la bête revient à 7199 $US; soit 10204 $CA selon le convertisseur de devises Visa; une rondelette somme de 905 $CA de plus que nous, Canadiens, n'auront pas à payer en espérant faire des économies chez l'oncle Sam.

Si on ajoute nos taxes en boutique à Montréal ou à la douane de Lacolle, totaux arrondis:

Au Canada : 9299$ + TPS 464,95$ + TVQ 927,58$ = 10 691 $

Aux States : 10 204$ + TPS 510,20$ + TVQ 1017,85$ = 11 732$ (+1041$)