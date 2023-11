Le surmenage professionnel touche un tiers des travailleurs

Le tiers des travailleurs au pays se sent fatigué ou surmené, et plus de la moitié ressent des émotions «négatives» concernant leur emploi, selon un récent sondage d'ADP Canada.

Les données publiées mercredi montrent que l’équilibre travail-vie personnelle est la plus grande priorité pour presque le tiers des personnes interrogées (29 %), et se classe dans le top 3 d'environ sept sur dix de ces derniers, suivi de la rémunération et des avantages sociaux.

Le sondage indique également que sept travailleurs sur dix (70 %) au Canada se sentent stressés à cause de l'inflation et l'économie, et 32 % se disent prêts à envisager d’autres opportunités professionnelles en raison des conditions économiques actuelles.

Malgré ces difficultés, 39 % des travailleurs estiment pourtant être «au bon endroit professionnel». La majorité des répondants (77 %) disent faire confiance à leur gestionnaire, et plus de huit «managers» sur dix (82 %) affirment que cette confiance est réciproque.

Pour Ed Yuen, vice-président, Stratégie et impartition des ressources humaines chez ADP Canada, le fait que plus de la moitié des travailleurs aient des sentiments négatifs par rapport a leur emploi montre l’importance de développer certaines pratiques telles que des rencontres régulières, des horaires flexibles, des conversations ouvertes par rapport à la compensation et les avantages sociaux.

Le sondage a été mené auprès de 1842 employés du 15 septembre au 19 septembre 2023.