L’indépendance «sans sacrifices» de Paul St-Pierre Plamondon

Née sous la Révolution tranquille, sur la question nationale, j’ai tout vu et tout entendu. Surtout, je ne me souviens pas d’un moment au Canada où le projet d’indépendance n’était pas présenté comme la garantie ultime d’un Québec appauvri, isolé et terriblement souffrant.

C’est ce qu’on appelait les fameux «arguments de peur». Un peu comme ces hommes qui, jadis, menaçaient leur épouse de la pire indigence si jamais le goût leur prenait un jour de faire leur valise.

En politique, la peur est un grand classique. Lors du référendum de 1980, comment oublier les menaces du camp du Non faites aux Québécois qu’ils perdraient leurs «pensions de vieillesse» si le Oui l’emportait?

Même après la victoire serrée du Non au référendum de 1995, le gouvernement Chrétien s’est fendu d’une loi dite sur la clarté. Objectif: faire peur aux Québécois en leur disant que tout prochain référendum se tiendrait désormais sous ses propres nouvelles «règles».

Des règles qui, comme par hasard, étaient taillées sur mesure pour rendre le «processus» politique et juridique terriblement chaotique.

Alors, facile de comprendre Paul St-Pierre Plamondon, le chef actuel du Parti Québécois, lorsqu’il jure qu’aucun sacrifice financier ne suivrait un Oui. On s’entend toutefois pour dire qu’en ce moment, le PQ étant à 26% dans les sondages, cette discussion est pour le moins hypothétique.

Des décennies à déconstruire les peurs

Ça se comprend d’autant mieux que l’ex-premier ministre Jacques Parizeau avait mis des décennies à déconstruire une à une les peurs économiques des Québécois face à la possibilité de l’indépendance.

Or, en 2005, ça n’a pas empêché Pauline Marois, en pleine course à la chefferie, de lancer tout de go qu’il y aurait cinq années de «turbulences» aux lendemains d’un Oui.

Résultat: elle a croulé illico sous un déluge de critiques acerbes. À commencer de la part de ses collègues péquistes.

Pourquoi? Parce qu’en une seule phrase, elle venait d’avaliser les fameux arguments de peur tout en détruisant le long travail d’un Jacques Parizeau dans le sens contraire. Vingt ans plus tard, PSPP pédale dans les mêmes sables mouvants.

Le hochet des peurs

Ou bedon il reconnaît que la création d’un pays amène son lot de sacrifices, mais qu’ils seront limités et compensés par les nouveaux pouvoirs qu’elle donnera au Québec. Auquel cas, une déferlante de «vous voyez bien que ça vous coûtera cher!» s’abattra sur lui.

Ou bedon il fait comme il fait. Il nie tout sacrifice possible et on l’accuse de porter d’indécrottables «lunettes roses». Bref, de mentir ou de vivre dans un univers parallèle. Impossible de s’en sortir.

Du moment où le sujet de l’indépendance revient sur le tapis après les presque 30 ans de silence du PQ sur le sujet, aucune position sur les lendemains d’un Oui, jovialiste ou réaliste, ne fera consensus.

En fait, si le hochet des peurs économiques n’avait pas été brandi aussi souvent sous le nez des Québécois, qu’ils soient pour ou contre la souveraineté, ils seraient sûrement plus à l’aise d’en débattre en toute franchise.

Car oui, toute indépendance nationale commande nécessairement son lot de sacrifices. Individuels et collectifs. La vraie question est ailleurs.

À savoir si, advenant un très hypothétique Oui majoritaire, la ou le premier ministre officiant un référendum aura fait ou non tout ce qu’il faut en amont pour s’assurer d’une transition la plus sécuritaire possible sur le plan financier.

En cela, un seul homme jusqu’à ce jour s’en était montré capable: Jacques Parizeau. Il était préparé comme personne n’oserait l’imaginer aujourd’hui.

Qui d’autre peut ou pourra prétendre être capable d’en faire autant? La question n’est pas anodine.