LNH: des nouvelles peu rassurantes concernant Patrik Laine

Écarté des surfaces glacées depuis le coup à la tête qu’il a encaissé du défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson le 20 octobre dernier, Patrik Laine ne devrait pas renouer avec l'action de sitôt.

C’est en tout cas ce que l’entraîneur-chef des Blue Jackets, Pascal Vincent, a déclaré devant les journalistes, dimanche. En effet, même si le cas de la vedette finlandaise est officiellement évalué quotidiennement pour une blessure au haut du corps, l’instructeur québécois a admis que son retour au jeu est davantage une question de semaines.

Pour rappel, Andersson a écoulé la suspension de quatre matchs qui lui a été décerné par le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour son geste à l’encontre de Laine.

L’arrière suédois effectuera ainsi son retour dans la formation des siens mercredi soir lors de la visite des Stars de Dallas au Scotiabank Saddledome.

Dans le cas de Laine, il a amassé un but et une mention d’aide en quatre matchs cette saison. L’athlète de 25 ans a été victime de plusieurs pépins physiques depuis plusieurs années. Il faut remonter à ses campagnes avec les Jets de Winnipeg, plus précisément celle de 2018-2019, pour retracer sa dernière saison de 82 matchs.