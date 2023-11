LNH: Nicklas Backstrom s’éloigne du hockey

Éprouvé durement par les blessures dans les récentes années, le vétéran des Capitals de Washington Nicklas Backstrom a décidé de prendre une pause du hockey, sans préciser clairement ce qui l’attend à plus long terme.

Dans un communiqué diffusé mercredi avant-midi par son équipe, l’attaquant de 35 ans a mentionné qu’il s’éloignera de son sport. Des problèmes à la hanche l’ont particulièrement touché : d’ailleurs, une opération de resurfaçage l’a contraint à manquer les 42 premiers affrontements de la dernière campagne. En 2021-2022, il a aussi raté les 28 parties initiales du calendrier régulier.

Si une fin de carrière n’a pas été annoncée, il reste que les spéculations à ce propos risquent de se faire plus perceptibles dans les jours à venir.

«C’est une décision difficile, mais je crois que pour ma santé, c’est celle à prendre actuellement. J’aimerais remercier mes coéquipiers, l’organisation et les partisans pour leur soutien inconditionnel au cours de ce processus», a affirmé Backstrom.

«Nous sommes derrière Nicklas et nous l’aiderons durant cela, a renchéri le directeur général Brian MacLellan. Nous savons à quel point il travaillé fort et qu’il est déterminé à revenir en pleine santé. Notre équipe l’appuie pendant son absence et il prendra le temps requis pour évaluer sa situation médicale.»

Cette année, le Suédois s’est contenté d’une mention d’aide en huit rencontres, tout en maintenant un différentiel de -3. Il revendique 1033 points en 1105 matchs de saison dans la Ligue nationale.

