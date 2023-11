Marc-Antoine Dequoy en lice pour un gros prix

Le Québécois Marc-Antoine Dequoy est l’unique porte-couleurs des Alouettes de Montréal en lice pour l’un des prix de fin d’année récompensant les joueurs les plus méritants de la Ligue canadienne de football (LCF).

Le maraudeur est le représentant de la section Est pour le titre du Canadien par excellence en 2023: son adversaire de la division Ouest est le demi offensif des Blue Bombers de Winnipeg Brady Oliveira. Ce dernier se trouve également sur les rangs pour l’obtention du prix du joueur par excellence de la LCF et se mesurera au quart-arrière des Argonauts de Toronto Chad Kelly.

• À lire aussi: Que la «Force» soit avec les Alouettes!

• À lire aussi: Voici les derniers résultats des Alouettes en éliminatoires

Dequoy a aidé les Moineaux à présenter une fiche de 11-7 cette année. Il a pris le deuxième rang du circuit avec cinq interceptions, incluant deux transformées en touchés. L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal a réalisé 57 plaqués défensifs et cinq sur les unités spéciales. Son brio lui a permis de provoquer trois échappés, récupérant deux d’entre eux, et de rabattre six passes.

Pour sa part, Oliveira a dominé la ligue avec 1534 verges au sol et 13 majeurs en attaque. Il a dépassé le total des 1000 verges par la course une deuxième fois d’affilée.

Par ailleurs, le joueur de ligne montréalais des Lions de la Colombie-Britannique Mathieu Betts bataillera contre le demi de coin des Argonauts Adarius Pickett pour le titre de meilleur joueur en défensive. Betts a établi un sommet personnel avec 18 sacs, effectuant 44 plaqués en défense et deux autres sur les unités spéciales.

Les gagnants seront dévoilés lors du gala de la LCF, le 16 novembre, à Niagara Falls.