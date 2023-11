Mariah Carey lance les festivités de Noël avec une vidéo virale sur Instagram

On peut compter sur Mariah Carey pour nous transporter dans l’esprit des Fêtes à n’importe quel moment de l’année. Moins de 24 heures après l’Halloween, la star a publié sur Instagram une vidéo rapidement devenue virale dans laquelle elle chante qu’«il est temps» de se préparer pour Noël.

La vidéo – qui, à l’heure qu’il est, a déjà accumulé plus de 1 million de vues et 24 000 commentaires – a de quoi faire sourire. On voit d’abord la porte d’un coffre-fort glacé s’ouvrir lorsque la date et l’heure changent du «31 octobre 11h59» au «1er novembre 12h00».

À l’intérieur, Mariah Carey est prise dans un large bloc de glace. L’artiste de 54 ans se fait décongeler par des personnages d’Halloween à l’aide de séchoirs à cheveux, jusqu’à ce qu’elle puisse chanter de sa voix la plus haut perchée «It’s time (C’est le temps)» en faisant éclater l’amas de glace.

Vêtue d’une combinaison moulante de mère Noël, la diva est rejointe par ses jumeaux de 12 ans, Marocain et Monroe, et des figurants riant et dansant avec elle sur sa pièce All I Want for Christmas Is You alors que de la neige tombe.

La chanson de Noël la plus vendue

Ce classique de Mariah Carey est la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps. En 2019, elle a atteint la première position lors de son 25e anniversaire, tandis que l’année dernière, elle a obtenu la première place sur la liste des 100 plus grandes chansons de vacances du Billboard.

La reine de la pop a lancé le mot-clic #MariahSZN l’an dernier avec une vidéo d’elle-même se transformant d’une sorcière ricanante faisant du vélo d’exercice en une Mariah festive vêtue d’un costume de père Noël chevauchant un renne.

Quelques jours avant cette publication, Kris Jenner avait fait savoir à ses abonnés Instagram qu’elle essayait de «convaincre» son amie Mariah Carey qu’il était «temps» pour son retour de Noël annuel.

Voilà qui est fait.