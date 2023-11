Photo fournie par la SHQ

Depuis 2012, tous les deux ans, la Société historique de Québec (SHQ) attribue une médaille de reconnaissance qui vise à souligner l’apport de personnes qui, par leurs actions ou par leur œuvre, contribuent ou ont contribué à faire découvrir l’histoire de notre ville, à mettre en lumière son riche patrimoine, ses atouts et ses beautés ou qui ont su faire connaître l’importance du rôle joué par Québec sur la scène nationale ou internationale. Cette année, la médaille a été remise à Martin Dubois, titulaire d’une maîtrise en architecture de l’Université Laval et président, depuis plus de 26 ans, de la firme de consultants en patrimoine et en architecture Patri-Arch. Au fil des années, il s’est taillé une réputation enviable auprès des acteurs du milieu du patrimoine de Québec. Il a notamment œuvré à la sauvegarde du patrimoine bâti au sein de nombreux organismes. La cérémonie de remise s’est déroulée, samedi soir dernier, au Cercle de la Garnison de Québec, en présence de plusieurs membres (71) de la SHQ. Bravo ! Sur la photo, André Potvin, à gauche, président de la SHQ, remet la médaille à Martin Dubois.

« Bien chez soi »

Photo fournie par la Fondation Rona

La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l’entreprise RONA inc. (Lowe’s, RONA+, RONA, Réno-Dépôt), m’annonce les résultats de sa 1re campagne « Bien chez soi », qui s’est déroulée du 1er septembre au 9 octobre dans la plupart des magasins du réseau et en ligne. Grâce à l’implication des employé(e)s et à la générosité des clients, plus de 730 000 dollars seront destinés à financer différents projets qui visent à revitaliser des milieux de vie ou à faciliter l’accès au logement à des personnes victimes de violence conjugale et leurs enfants, à des familles à faible revenu et à des personnes avec des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale. Dans la grande région de Québec, les magasins RONA et Réno-Dépôt locaux ont amassé 32 163 $ pour soutenir les organisations suivantes : l’Autonhommie, centre de ressources pour la condition masculine, SQUAT Basse-Ville et Laura Lémerveil.

Bottez pour donner !

Photo fournie par Louis Charland

Dans le contexte de son partenariat de longue date avec l’Université Laval, TELUS a profité du match du Rouge et Or contre Sherbrooke du dimanche 22 octobre dernier pour remettre un montant de 15 000 $ au Patro Roc-Amadour, un centre communautaire qui crée et anime un milieu de vie inclusif contribuant au développement de la personne par le biais du loisir, de l’accompagnement et de l’entraide, tout en favorisant la participation de la jeunesse, des aînés et des personnes plus vulnérables. Cette somme a été amassée lors de la saison de football 2023 du Rouge et Or, grâce à l’initiative « Bottez pour donner ».

Défi relevé

Photo Didier Debusschère

Le 29e Salon du VR de Québec, présenté par Orbite services d’assurances, anciennement Leclerc Assurances, le week-end dernier, a été un franc succès : des milliers de personnes ont franchi les portes du Centre de foires d’ExpoCité afin de s’informer sur l’univers du VR et de découvrir les nouvelles tendances associées au merveilleux monde du VR. La Zone des conférences, avec sa vingtaine de présentations, a été une véritable réussite et elle sera maintenant un incontournable pour les prochains salons.

Anniversaires

Photo fournie par TacTix

Alain Madgin (photo), associé directeur exécutif Québec chez TacTix de Québec, 57 ans... Sara-Maude Juneau, ex-golfeuse de la LPGA, native de Fossambault-sur-le-Lac, 36 ans... Maxime Beaulieu, professionnel de golf b2golf... Andrée-Anne Leclerc (Andee), participante à Star Académie 2012, 33 ans... Gaétan Demers, président et propriétaire d’Automobiles A. Gosselin de Saint-Nicolas... Fabrice Luchini, acteur français, 72 ans... Salvatore Adamo, chanteur-compositeur italo-belge, 80 ans... Raynald Journeault, ex-directeur des ventes au FM 93 Québec et consultant chez Raynald Journeault Média inc., 83 ans... Gary Player, golfeur d’Afrique du Sud, champion de la PGA en 1962 et en 1972, 88 ans.

Disparus

Photo fournie par la famille

Le 1er novembre 2022 : Adrien Bigras (photo), 85 ans, un des pionniers dans le monde du golf au Québec et un membre du Temple de la renommée PGA Canada... 2020 : Michel Auger, 76 ans, journaliste vedette qui avait échappé à la mort sous les balles des Hells Angels dans le stationnement du Journal de Montréal en 2000... 2019 : Gilles Fontaine, 71 ans, astrophysicien de renommée internationale né à Lévis... 2018 : Alain Chevalier, 87 ans, cofondateur du groupe français Louis Vuitton et Moët Hennessy (LVMH)... 2012 : Pascual Perez, 55 ans, ex-lanceur des Expos de Montréal (de 1987 à 1989)... 1999 : Jean Coutu, 74 ans, comédien de théâtre, de radio, de télévision et de cinéma... 1999 : Walter Payton, 45 ans, le meilleur porteur de ballon de l’histoire de la NFL... 1995 : Paul Vachon, 82 ans, industriel, le « père » du célèbre gâteau Jos Louis... 1987 : René Lévesque, 65 ans, ex-premier ministre du Québec.