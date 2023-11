Menus à petits prix: bons coups à l’épicerie avec le poulet et la viande hachée

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie 2 au 8 novembre 2023

Eh voilà, l’Halloween est derrière nous ! Et qui dit Halloween dit citrouille ! On peut tout simplement la peler, la couper en cubes et la congeler (pas besoin de la blanchir) pour de futures recettes comme des soupes, des potages, des sauces et des mijotés. Pour éviter qu’elle ne s’agglutine à la congélation, placez-la à plat sur une plaque et transférez les cubes dans un sac ou un contenant.

On peut préparer de la purée (salée comme neutre) en faisant rôtir la citrouille au four et en broyant ensuite la chair. Tout comme les cubes, elle pourra servir de base pour des potages et des sauces et être ajoutée à une tonne de desserts (muffins, gâteaux, biscuits). D’ailleurs, la purée se congèle également très bien. Optez pour une congélation en portions, dans des moules à muffins ou à glaçons.

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Cette semaine, on peut réaliser de bons coups, notamment avec le poulet et la viande hachée. Le porc haché mi-maigre est à son plus bas, mais comme il s’agit de parties fraîches et décongelées, il est préférable de le cuire si vous voulez le recongeler. Les sacs de poireaux tranchés sont aussi une excellente base à congeler. Non seulement ils sont à prix d’ami, mais on se sauve en plus la tâche de tout nettoyer et couper !

Voici quelques spéciaux qui ont retenu mon attention :

Avocats (sac de 5) à 1,87 $ chez Walmart

à 1,87 $ chez Walmart Bacon de marque maison (375 g) à 4,49 $ chez Metro

à 4,49 $ chez Metro Beurre de marque maison (454 g) à 5,44 $ chez IGA

à 5,44 $ chez IGA Bœuf haché maigre à 4,49 $/lb chez Provigo

à 4,49 $/lb chez Provigo Bœuf haché mi-maigre à 3,77 $/lb chez Super C

à 3,77 $/lb chez Super C Bœuf, porc ou poulet à fondue surgelés de marque maison (175-350g) à 5 $ chez Super C

à 5 $ chez Super C Bologne (675 g) à 3,99 $ chez Maxi

à 3,99 $ chez Maxi Côtes de flanc de porc à 2,99 $/lb chez Provigo

à 2,99 $/lb chez Provigo Crevettes blanches du Pacifique surgelées de marque maison (400 g) à 7,99 $ chez Provigo

à 7,99 $ chez Provigo Cubes de bœuf à 5,99 $/lb chez Metro

à 5,99 $/lb chez Metro Cubes de porc à ragoût à 4,99 $/lb chez Metro

à 4,99 $/lb chez Metro Cuisses de poulet avec dos à 1,49 $/lb chez Metro

avec dos à 1,49 $/lb chez Metro Filets de porc frais à 3,99 $/lb chez Metro

à 3,99 $/lb chez Metro Filets de truite frais à 9,99 $/lb chez Metro

à 9,99 $/lb chez Metro Huile végétale ou de canola de marque maison (3 L) à 7,99 $ chez Maxi

(3 L) à 7,99 $ chez Maxi Jambon fumé de marque maison (675 g) à 2/15 $ (à l’achat de 2 ou plus) chez Metro

à 2/15 $ (à l’achat de 2 ou plus) chez Metro Jambonneau à 2,49 $/lb chez Provigo

à 2,49 $/lb chez Provigo Jeune dindon assaisonné surgelé (env. 5-7 kg) 29,99 $ chez IGA

29,99 $ chez IGA Légumes en conserve de marque maison (341-398 ml) à 0,94 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 0,94 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Pâtes alimentaires (750 g) à 1,25 $ chez Maxi

à 1,25 $ chez Maxi Pilons ou hauts de cuisses de poulet à 1,87 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 1,87 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année) Poitrines de poulet sans peau avec os à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Porc haché maigre à 3 $/lb chez Super C

à 3 $/lb chez Super C Rôti de bas de palette désossé à 4,99 $/lb chez IGA

à 4,99 $/lb chez IGA Saucisses fraîches (375 g) à 3,99 $ chez IGA

à 3,99 $ chez IGA Thon en conserve (170 g) à 0,99 $ chez Maxi et Provigo

LUNDI

POULET, SAUCE CRÉMEUSE AUX POIREAUX ET AUX CHAMPIGNONS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 3,49 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Un sac de poireaux tranchés de 250 g correspond à deux poireaux, c’est donc ce que je vous propose d’utiliser ici. Si vous n’avez pas de vin blanc, optez tout simplement pour du bouillon de poulet.

MARDI

BOULETTES DE PORC AU GINGEMBRE SUR FEUILLES DE LAITUE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,53 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme c’est le porc haché mi-maigre qui est en vedette, c’est ce que je vous propose d’utiliser. Pensez à égoutter votre poêlon au besoin avant d’ajouter les liquides pour la sauce. Pour gagner du temps plus tard cette semaine, vous pourriez d’ailleurs doubler la quantité de boulettes (qui serviront aussi à garnir le bol).

MERCREDI

PIZZAS NAANS POIREAUX ET SAUMON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 2,52 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Encore une fois, un sac de poireaux tranchés fera parfaitement l’affaire ici.

JEUDI

ŒUFS MIROIR AUX OIGNONS VERTS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 1,50 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Pour un souper express, pensez à avoir fait cuire votre riz la veille. Et si vous voulez réduire encore plus le prix par portion, sachez que le paquet d’oignons verts est à 0,77 $ chez Walmart cette semaine.

VENDREDI

BOLS DE VERMICELLES ET BOULETTES DE PORC À LA CITRONNELLE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

Prix par portion : 2,95 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les pois mange-tout ne sont pas en vedette, si vous n’en avez pas, je vous propose de tout simplement doubler la quantité de carottes ou de concombres (au choix). Parlant de concombres, deux concombres libanais équivalent environ à un tiers de concombre anglais.

LUNCH

SALADE DE POMMES DE TERRE AU SAUMON ET AUX ŒUFS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 4 à 6

Préparation : 12 min

Cuisson : 27 min

Prix par portion : 2,45 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Cette semaine, le sac de pommes de terre grelots jaunes de 680 g est justement à 1,99 $ chez Metro (un prix d’ami). Vous réduirez le prix par portion en optant pour ces dernières.

COLLATION

GRAINES DE CITROUILLE SUCRÉES ÉPICÉES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Foodivine Studio

Portions : 8

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 0,12 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette