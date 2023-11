Meurtre, accident ou suicide? Microsoft dans l’eau chaude pour un sondage de mauvais goût

La compagnie Microsoft a dû rendre des comptes après avoir partagé un article sur la mort d’une entraîneuse de 21 ans, retrouvée sans vie avec d’importantes blessures à la tête, accompagné d’un sondage de mauvais goût spéculant sur les raisons de sa mort.

«Selon vous, quelle est la raison de la mort de cette femme?», pouvait-on lire dans un sondage qui accompagnait un article de «The Guardian», avec les options «meurtre», «accident» ou «suicide», selon ce qu’a dénoncé le journal britannique mardi.

Jeudi dernier, le quotidien avait publié un article qui rapportait la mort d’une jeune entraîneuse de water-polo australienne, Lilie James, qui aurait été retrouvée sans vie avec d’importantes blessures à la tête dans une école de Sydney la semaine dernière.

Sauf que sur la plateforme d’actualité de Microsoft, le site web Microsoft Start, l’article était accompagné par le sondage généré automatiquement par intelligence artificielle (IA).

«Ça doit être le sondage le plus pathétique et le plus dégoûtant que j'ai jamais vu», a dénoncé un des lecteurs dans les commentaires, selon «The Guardian».

«Il s’agit clairement d’une utilisation inappropriée de l’IA générative par Microsoft sur une histoire d’intérêt public potentiellement pénible, écrite et publiée à l’origine par des journalistes du Guardian», a déploré de son côté la directrice générale du Guardian Media Group, Anna Bateson, en accusant Microsoft d’avoir grandement nui à la réputation journalistique du média.

Dans une lettre adressée à Microsoft, la directrice a réclamé des comptes au grand patron Brad Smith, qui a assuré de son côté que l’IA expérimentale ne serait plus utilisée sans l’approbation de l’éditeur de presse.

«Nous avons désactivé les sondages générés par Microsoft pour tous les articles d'actualité et nous enquêtons sur la cause du contenu inapproprié. Un sondage n’aurait pas dû paraître à côté d’un article de cette nature, et nous prenons des mesures pour éviter que ce type d’erreur ne se reproduise à l’avenir», a par ailleurs confirmé un porte-parole de Microsoft, selon le média britannique.