Mike Matheson: «On ne savait pas à quel point il pourrait s'ajuster dans la LNH»

BOSTON | L’entraîneur-chef des Eagles de Boston College, Greg Brown, en est à sa 16e saison avec l’organisation. Au fil des ans, il a vu passer plusieurs futurs joueurs de la LNH. L’un d’eux est le défenseur du Tricolore Mike Matheson, et il n’est pas surpris du tout de voir le défenseur éclore dans sa ville natale.

Matheson a joué pendant trois saisons avec les Eagles, de 2012 à 2014. À cette époque, Brown était entraîneur adjoint au légendaire Jerry York, qui a tiré sa révérence en 2022 après avoir passé 50 ans de sa vie à diriger dans la NCAA, dont 28 à Boston College.

Mais il a tout de même été en mesure de voir progresser Matheson au sein d’un alignement qui comptait plusieurs joueurs de très haut calibre, à commencer par Johnny Gaudreau, Kevin Hayes ou Alex Tuch.

«Mike a été très bon lors de son passage avec nous, a assuré Brown. C’est vraiment bien de voir qu’il continue à progresser et qu’il est en mesure d’ajouter des moyens de contribuer à son coffre d’outils. Quand il était ici, on savait qu’il jouerait dans la LNH, mais on ne savait pas à quel point il pourrait s’ajuster pour devenir un joueur complet.»

Un coup de patin élite

Lors du passage du Journal à Boston, Matheson venait tout juste d’inscrire son superbe but face aux Devils du New Jersey, celui où il a déjoué tout le monde avant de s’échapper et battre le gardien Vitek Vanecek, soulevant la foule du Centre Bell.

Une séquence qui a rappelé ce que Matheson était en mesure de faire, à Boston.

«Son coup de patin a toujours été digne de l’élite. Je me rappelle une année où il dirigeait un avantage numérique complété par Johnny Gaudreau et Kevin Hayes. Ils avaient fait du dommage pas mal.»

Ce n’est donc pas une surprise, pour lui, de voir les succès qu’il connaît à Montréal.

«Je suis juste vraiment heureux pour lui parce que c’est vraiment une bonne personne et il a toujours travaillé fort.»

Et Newhook, lui?

On a aussi profité de notre passage à Boston College pour questionner les entraîneurs sur un autre porte-couleurs du CH, Alex Newhook.

En fait, c’est plutôt l’adjoint Mike Ayers qui nous a questionnés en premier à son sujet.

«Comment va Alex? Il faudrait lui dire que j’utilise encore l’un de ses bâtons durant les entraînements et que ça m’en prendrait un nouveau», a-t-il rigolé.

Le passage de Newhook à BC est plus récent que celui de Matheson: il y a joué deux ans, entre 2019 et 2021.

«Sa vitesse et sa ténacité ont toujours été un atout pour lui et je me souviens qu’on travaillait beaucoup avec lui afin de s’assurer qu’il ralentisse un peu les choses dans sa tête. Je suis un peu surpris que ça lui prenne un peu plus de temps à se mettre en marche dans la LNH, mais je ne suis pas inquiet. Kent Hughes m’a appelé l’an dernier avant que la transaction se fasse et il m’a demandé mon opinion, et je lui ai répondu que c’est un joueur que tu veux dans ton vestiaire. Il amène beaucoup d’énergie et de positivisme. J’avais dit à Kent que je n’hésiterais pas une seule seconde à l’ajouter à mon alignement si j’étais lui.»