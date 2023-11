Northvolt achète le terrain de sa future méga-usine de batteries

La suédoise Northvolt a mis la main sur les terrains de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville, de 18,5 millions de pieds carrés, pour bâtir sa future méga-usine de batteries.

C’est Quartier MC2 Inc, qui a comme premier actionnaire Gestion immobilière GAP Inc., une société de l’investisseur québécois Luc Poirier, qui a vendu le terrain.

Gestion immobilière GAP Inc. regroupe le Groupe Boda (Alice Minying Wu), Gestion S. Gariépy Inc. (Serge Gariépy) et Poirier Développement immobilier Inc. (Luc Poirier).

Désormais, le site de l'ancienne usine d'explosifs Canadian Industries Limited (C.I.L.) servira au fabricant de batteries Northvolt, qui veut construire sa méga-usine de 3 000 travailleurs.

1,4 GS de fonds publics

À la mi-septembre, Le Journal rapportait que Québec s’apprêtait à allonger près de 1,4 milliard de fonds publics dans le projet-phare de la filière batterie de Northvolt.

Malgré les campagnes de séduction de Northvolt qui n’a pas hésité à aller à la rencontre des citoyens, de nombreux résidents du coin ne voient toujours pas l’arrivée de l’entreprise suédoise d’un bon œil.

Fin septembre, le cofondateur de Northvolt avait reconnu au Journal que le gouvernement Legault avait « mis pas mal d'argent sur la table ».

