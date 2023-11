Pari perdu à Las Vegas pour Josh McDaniels et les Raiders

Les Raiders ont misé gros à Las Vegas avec l’embauche de Josh McDaniels. Même pas deux ans plus tard, les jeux sont faits et rien ne va plus avec leur entraîneur-chef, qui est le premier à prendre la porte cette saison dans la NFL.

• À lire aussi: Rude journée pour les quarts-arrière dans la NFL

Au moins, McDaniels peut se consoler en se disant qu’il n’est pas le seul à repartir bredouille de la ville des casinos. Il pourra tenter d’aller récupérer sa mise ailleurs en compagnie du directeur général Dave Ziegler, qui lui aussi se fait chasser de la table des gros joueurs.

Ce tandem venu tout droit des Patriots devient le plus récent exemple d’échec lamentable d’employés à succès de cette organisation, qui se plantent une fois promus ailleurs.

À Las Vegas, on dit que le casino finit toujours par gagner. Les Raiders ne se retrouvent clairement pas dans cette position, eux qui paieront McDaniels pendant encore quatre des six années de son contrat signé en 2022.

On a vu mieux comme retour sur l’investissement qu’un dossier de 9-16 et une attaque qui croule au 30e rang avec 15,8 points par match. C’est pourtant son génie offensif qui était l’attrait majeur sur son CV.

Trop de catastrophes

Getty Images via AFP

Quand McDaniels et Ziegler sont arrivés en poste, les Raiders venaient de conclure en 2021 une saison de 10-7 et avaient accédé aux séries.

Ils ont pris le pari de l’agressivité en distribuant d’énormes contrats à Davante Adams, Chandler Jones et autres joueurs qui devaient les amener au prochain niveau. Il était pourtant permis de croire que cette année 2021 relevait du mirage. Les Raiders, malgré leurs succès, avaient accordé 65 points de plus qu’ils en avaient marqué. Le moment se prêtait peut-être davantage à poursuivre la reconstruction qu’à tirer un trait sur le processus en visant le blackjack.

La première saison de l’ère McDaniel l’automne dernier a été marquée par une série de cataclysmes.

À la semaine 2, les Raiders ont échappé un coussin de 20 points face aux Cardinals, la plus grosse avance bousillée dans l’histoire de la franchise jadis fière.

À la semaine 8, face aux Saints, l’attaque a été blanchie et n’a jamais franchi le milieu de terrain.

À la semaine 10, les Raiders ont perdu la face contre les Colts, qui venaient de faire des clowns d’eux-mêmes en embauchant Jeff Saturday, un pilote sans la moindre expérience.

À la semaine 14, une avance de 13 points au quatrième quart a fondu face aux Rams, qui deux jours plus tôt, avaient transigé en désespoir de cause pour le quart-arrière Baker Mayfield, qui ne connaissait rien du livre de jeux.

Voilà plusieurs ratés qui ont laissé un goût amer dans la bouche du propriétaire intempestif Mark Davis.

Et la suite?

Dans les deux dernières semaines, les Raiders ont mal paru en se faisant humilier par les Bears, dont le quart-arrière Tyson Bagent est devenu le premier pivot issu de deuxième division depuis 1950 à remporter son baptême dans la NFL. Puis, Jimmy Garoppolo a connu une autre contre-performance contre les Lions avec sa neuvième interception.

Les Raiders ont senti le besoin de poser un geste fort. L’ancien secondeur Antonio Pierce assurera l’intérim et même si son expérience de coaching est limitée, il tentera de fouetter des joueurs au moral à plat.

Il est clair que McDaniels, à son deuxième énorme fiasco comme entraîneur-chef après celui chez les Broncos en 2009-2010, n’est pas un bon homme pour diriger.

Là où les Raiders doivent cependant sérieusement se remettre en question, c’est que McDaniels était leur 12e entraîneur depuis 2002. Aucun, depuis Jon Gruden de 1998 à 2001, n’a duré plus de quatre saisons.

Est-ce que cette organisation est perçue à la longue comme une oasis où les joueurs finissent toujours par régner? La question se pose quand la direction est une véritable porte tournante. Peu importe l’entraîneur en place depuis des années, les dés semblent jetés à Vegas.

MA PRÉDICTION POUR JEUDI : Titans 16 Steelers 20

LA NFL EN BREF...

De bons coups

Getty Images via AFP

La date limite des transactions est arrivée mardi et si la terre n’a pas tremblé sur la planète NFL, quelques gestes méritent d’être reconnus. Les 49ers ont obtenu les services de l’ailier défensif Chase Young, qui renouera avec son ancien coéquipier d’Ohio State Nick Bosa. Les deux avaient fait la pluie et le beau temps ensemble. Les Niners prennent le pari qu’avec plus de pression, leurs problèmes récents contre la passe seront solutionnés. Les Bills ont quant à eux obtenu un bon demi de coin en Rasul Douglas, qui aidera à combler la perte de Tre’Davious White. Pour les Commanders, les départs de Chase Young et Montez Sweat annoncent une reconstruction.

La suite pour les Vikings

Getty Images via AFP

Maintenant que la saison de Kirk Cousins est terminée avec les Vikings, ceux-ci ont transigé avec les Cardinals pour obtenir le quart-arrière Joshua Dobbs. C’est tout de même la recrue Jaren Hall qui obtiendra le départ dimanche, mais Dobbs devient une police d’assurance intéressante obtenue à petit prix (choix de 6e ronde). Cousins a 35 ans et deviendra joueur autonome en mars, mais l’entraîneur-chef Kevin O’Connell a été clair. Il aimerait vraiment le ramener avec l’équipe la saison prochaine.

Encore des remous à Chicago

Getty Images via AFP

La saison mouvementée des Bears se poursuit. En début de saison, le coordonnateur défensif Alan Williams avait remis sa démission au beau milieu d’un flot de rumeurs de toutes sortes qui le concernaient en matière de conduite personnelle. Mardi, c’est l’entraîneur des porteurs de ballon David Walker qui a été congédié pour son «comportement sur le lieu de travail», selon The Athletic. Walker aurait été réprimandé par les ressources humaines de l’équipe plus tôt cette saison et un deuxième incident cette semaine aurait mené à son départ. Quelle drôle de saison, à Chicago!