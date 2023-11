Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 2 novembre qui valent le détour.

Hockey: Panthers de la Floride c. Red Wings de Detroit

Les Red Wings connaissent un excellent début de saison, affichant un rendement de 6-3-1, bon pour le deuxième rang dans la section Atlantique. Mais ce qui a de plus impressionnant pour la formation du Michigan, c’est qu’ils enfilent les buts à profusion cette année. C’est simple: la troupe de Derek Lalonde est la meilleure attaque de la Ligue nationale (LNH) avec 40 buts en 10 parties. Quant aux Panthers, les choses sont un peu moins bonnes, mais leur fiche de 4-3-1 est plutôt satisfaisante considérant les blessés à la formation, dont le défenseur étoile Aaron Ekblad. Comme à l’habitude avec les Wings, on pourrait s’attendre à un match où les gardiens auront beaucoup à faire.

Prédiction: Plus de 6,5 buts dans le match – 1,80

Football : Steelers de Pittsburgh c. Titans du Tennessee

Les Titans et leur nouveau quart-arrière partant seront de passage au L’Acrisure Stadium pour un duel contre les Steelers. À son premier départ, Will Levis a lancé quatre passes de touché contre les Flacons d’Atlanta. Ça risque d’être plus un peu plus complexe contre une défensive comme celle du club de la Pennsylvanie. Qu’à cela ne tienne, les Titans pourraient sortir vainqueurs, considérant que l’attaque des Steelers n’est pas à tout casser.

Prédiction : Victoire des Titans – 2,25

Tennis : Roman Safiullin c. Karen Khachanov

Contre Khachanov, Safiullin disputera son cinquième match du Masters de Paris-Bercy en huitième de finale. Le Russe est passé par les qualifications de ce tournoi. La fatigue pourrait se faire sentir contre le 15e joueur au monde. Ce dernier a d’ailleurs remporté le dernier duel entre les deux hommes. C’était le 23 octobre dernier à Vienne et il a triomphé en deux manches de 6-4 et 6-4.

Prédiction : Victoire de Karen Khachanov – 1,70