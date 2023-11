PFL: Un deuxième titre et puis s’en va pour Olivier Aubin-Mercier?

Le Québécois Olivier Aubin-Mercier se prépare à défendre son titre face à Clay Collard en finale des poids légers de la Professional Fighters League (PFL), mais ne comptez pas sur lui pour se mettre une quelconque pression en vue de l’événement qui se tiendra à Washington D.C. le 24 novembre.

Le natif de Montréal se souvient que l’angoisse était bien plus forte l’an dernier, lors de sa victoire face à Stevie Ray, qu’il avait battu par K.O. Il ne voit cependant plus les choses de la même manière pour son prochain combat contre Collard. Comme en 2022, un prix d’un million $ sera remis au gagnant.

«Je n’ai pas de pression, et c’est ce qui est différent avec l’an dernier, a expliqué celui qui est invaincu depuis neuf matchs en vidéoconférence. Avec l’argent qu’il y avait en jeu, je savais que ça allait changer ma vie, mais cette fois-ci, c’est juste du bonus. Je me sens bien cette année.»

• À lire aussi : Olivier Aubin-Mercier triomphe par K.-O. et passe en finale

Questionné quant au style de jeu agressif de son adversaire, Aubin-Mercier a partagé son excitation quant au combat qui arrive. Il espérait affronter Collard en finale. Ce ne sera cependant pas de tout repos, puisque ce dernier est invaincu (3-0) depuis le début de la saison.

«Ça va être le fun. [...] Il a un style de jeu bizarre. [...] Il a une bonne personnalité, je l’aime bien, a-t-il dit. Sa famille est folle aussi, elle a failli se battre avec l’un de mes amis il y a deux combats. Ça va être intéressant. J’espérais que ça aurait lieu en finale.»

Bientôt la fin?

«Est-ce que je peux rentrer à la maison maintenant?»

C’est ainsi que l’athlète de 34 ans a terminé son point de presse avec les médias, et ça résume plutôt bien son état d’esprit.

De son propre aveu, Aubin-Mercier a confié que cela pourrait très bien être son dernier combat en PFL, son souhait étant de passer plus de temps avec sa famille.

«C’est sûr que je vais prendre une grosse pause. Il n’y a pas de questions par rapport à ça. Je ne pense pas que vous me verrez l’an prochain», a-t-il déclaré.

Il se verrait cependant bien effectuer un dernier tour de piste devant ses partisans, à Montréal.

«Si la PFL veut venir à Montréal et me donner de l’argent et qu’il y a un ami à moi sur la carte, c’est sûr que je vais me battre une dernière fois», a indiqué l’homme de 5 pi 10 po.

«Si j’aime bien ma nouvelle vie, je ne reviendrai pas. Je ne vais pas me mettre de pression. J’ai accompli ce que j’ai accompli et je suis content. Ça pourrait être la fin. J’aimerai me battre devant mes supporters, mais si ça ne se produit pas en PFL, je trouverai un moyen de le faire de moi-même.»