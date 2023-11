Pink en met plein la vue et les oreilles à 16 000 fans réunis au Centre Bell pour sa tournée «Trustfall»

Des acrobaties aériennes, une pléiade de hits, de l’énergie et de l’attitude par pelletées. La chanteuse Pink n’a ménagé aucun effort pour en mettre plein la vue et les oreilles, domptant le Centre Bell pour le premier des deux concerts montréalais de sa tournée Trustfall, mercredi soir.

Pink n’a pas perdu une seule seconde avant de donner le ton à la soirée; c’est dans une bouche surdimensionnée suspendue au-dessus de la scène qu’elle a fait son entrée, sautant dans le vide pour virevolter au gré des câbles élastiques la retenant. Le titre Get the Party Started n’aurait pas pu être mieux choisi pour ouvrir le bal, la chanteuse conviant ses fans à une véritable et grandiose fête où tout est permis.

Et on n’en attendait pas moins d’elle.

Scintillant de la tête aux pieds, l’Américaine s’est montrée à la hauteur de sa réputation de bête de scène en revisitant les hits sur lesquels elle bâtit son empire depuis près de 25 ans. De Raise Your Glass à So What, en passant par Don’t Let Me Get Me, Blow Me (One Last Kiss), What About Us et autres Try, Pink a démontré toute l’étendue de son répertoire et son talent tout en multipliant les excès visuels pétaradants.

Une aisance impressionnante

Et elle fait montre de la même aisance quand vient le temps de s’installer derrière le piano pour revisiter Make You Feel My Love que pour survoler le parterre le temps de Turbulence ou encore jouer les rockstars en empruntant Heartbreaker à Pat Benatar.

On le sait, certains artistes utilisent ces artifices pour jeter de la poudre aux yeux et palier certaines lacunes, souvent vocales. Mais pas Pink. Car au-delà des pirouettes, effets pyrotechniques et autres arts circassiens, elle est capable d’envolées aussi spectaculaires que parfaitement bien maîtrisées. Elle en a fait la preuve à moult occasions, remisant les excès pour pousser la note sur Who Knew, Just Like a Pill, Please Don’t Leave Me ou encore Lost Cause.

Bref, c’est une artiste complète, au sommet de son art, qui a soufflé 16 000 fans bruyants, enthousiastes et ultimement comblés. Car on ressort d’un concert de Pink essoufflé, épaté et surtout ébahi par l'imposante machine qu’elle pilote de main de maître durant ses deux heures sur scène.