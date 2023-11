Plan B du tramway: les syndiqués d’Alstom «attendent la suite» au lieu de s’inquiéter

Le retrait de tous les soumissionnaires pour la construction du tramway de Québec et les coûts estimés à la hausse n’ébranlent pas la confiance des employés d’Alstom, à La Pocatière.

«Si le tramway se fait, il sera construit ici», réitère le président du syndicat, Marco Lévesque.

Il souligne que, «peu importe les rails», ce sont des trains fabriqués par des centaines de salariés de l’usine du Bas-Saint-Laurent qui y circuleront.

«Il n’y a pas grand-chose qu’on peut faire pour l’instant. On attend de voir la suite des choses, le projet n’est pas annulé. J’ai parlé avec la direction et on est sur la même longueur d’onde.»

Tractations normales

Alors que de nouveaux rebondissements apparaissent régulièrement sur le chemin du tramway de Québec, M. Lévesque soutient qu’il suit un parcours comparable à d’autres mégaprojets de transport sur lesquels les employés de l’usine de La Pocatière ont travaillé.

«C’est le genre de problème qui se présente dans tous les gros projets. Avant qu’on participe à la création du métro de Montréal, il y a eu des tractations comme celle-là. C’est la même chose dans d’autres dossiers au Canada ou aux États-Unis.»

Contrat lucratif

Alstom a été mandatée pour la construction des rames du tramway de Québec dans le cadre d’un contrat de 569 M$, en avril dernier. «Au moins 25%» de l’assemblage et de la conception du matériel roulant seront faits à La Pocatière et Saint-Bruno-de-Montarville, selon ce qu’affirme la multinationale française.

Quelques jours après la signature de l’accord, le président du syndicat avait été très critique à l’égard de l’employeur, déplorant qu’il ne resterait que «des miettes» de l’assemblage pour ceux qu’il défend. Les voitures du tramway seront, elles, fabriquées au Mexique.