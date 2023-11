Plus d’un demi-milliard de rabais secrets d’électricité aux grandes entreprises en trois ans

Les rabais secrets sur l’électricité que le gouvernement consent à des dizaines de grandes entreprises ont coûté plus de 520 M$ aux Québécois au cours des trois dernières années.

Ces rabais, qui peuvent atteindre 20% de la facture d’électricité des entreprises qui en bénéficient, ont été mis en place en 2016 par le gouvernement Couillard. Ils s’appliquent au tarif L, accessible seulement aux grands consommateurs, lequel est déjà beaucoup plus avantageux (environ 5,5 cents/kWh) que celui que paient les particuliers (environ 7,8 cents/kWh).

En novembre 2019, le ministre des Finances, Eric Girard, a prolongé le programme jusqu’à la fin de 2023. Les entreprises ont donc jusqu’au 31 décembre pour présenter une demande, mais elles pourront recevoir les rabais jusqu’à la fin de 2032.

Pour bénéficier du programme, les entreprises doivent s’engager à réaliser des investissements dans leurs usines, notamment pour accroître leur productivité, démarrer une nouvelle production ou réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Confidentiel

Au cours des trois dernières années, le Programme d’aide financière à l’investissement (PAFI) a coûté 521,7 M$ à Québec, dont 179 M$ l’an dernier. Selon Radio-Canada, 82 des quelque 165 clients industriels d’Hydro-Québec en bénéficient. Le gouvernement refuse toutefois de révéler leur identité.

On ne sait donc pas si Northvolt, qui a récemment annoncé la construction d’une méga-usine de cellules de batterie sur la Rive-Sud de Montréal, largement subventionnée par Québec et Ottawa, aura droit aux rabais.

Par contre, l’entreprise québécoise Nouveau Monde Graphite, qui projette la construction d’une mine et d’une usine, a récemment dit avoir obtenu la confirmation qu’elle se qualifiait pour le PAFI.

Encore renouvelé?

Mardi, M. Girard n’a pas voulu dire s’il allait renouveler, une fois de plus, le programme.

«On va faire connaître notre décision à la mise à jour [économique]», prévue le 7 novembre, a-t-il déclaré à Québec.

Mais d’après le premier ministre François Legault, ça ne sera pas le cas.

«Le ministre de l’Économie est en train de l’abolir [le PAFI] pour s’assurer que, dans les futurs contrats, il y aura toujours plus de retombées pour les Québécois que le coût pour les Québécois», a-t-il affirmé à l’Assemblée nationale.

Il y a quelques mois, les multinationales ArcelorMittal et Rayonier Advanced Material ont demandé au gouvernement de prolonger le PAFI, a révélé La Presse en mars.

Des spécialistes dans le domaine s’étonnent toutefois que de tels rabais existent encore alors que les grandes entreprises du monde entier s’arrachent l’énergie renouvelable dans le but de décarboner leurs activités. D’autant plus qu’une pénurie d’électricité se profile au Québec.

«Même en 2019, on savait que le bilan énergétique allait se resserrer et qu’on n’aurait plus [beaucoup d’électricité disponible] en 2025 ou en 2027», rappelle Jean-Pierre Finet, analyste en énergie au Regroupement des organismes environnementaux en énergie.

«Ce n’est pas pertinent d’un point de vue de la valeur de notre ressource et de sa rareté», renchérit Jean-François Blain, analyste indépendant «Le Dollarama de l’énergie que craignait tant Sophie Brochu [ex-PDG d’Hydro-Québec] et qui a expliqué son départ est grand ouvert, ajoute-t-il. On offre [aux consommateurs industriels] des prix qui ne sont disponibles à peu près nulle part ailleurs sur la planète.»

– Avec Pascal Dugas-Bourdon

Coût des rabais d’électricité consentis aux grands industriels

2022-2023: 178,9 M$

2021-2022: 186,1 M$

2020-2021: 156,7 M$

Total: 521,7 M$

Source: Ministère des Finances du Québec

