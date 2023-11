Québec d’abord continue de soutenir le tramway

Pressant le gouvernement du Québec et l’administration Marchand de se parler rapidement au sujet du tramway, l’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Québec a malgré tout réitéré son appui au mégaprojet désormais évalué à 8,4 G$.

«Il ne semble plus y avoir de communication entre le gouvernement du Québec et le cabinet du maire. Mon message aujourd’hui, c’est: Entendez-vous donc [...] Vous êtes des adultes. Parlez-vous donc», a pratiquement supplié Claude Villeneuve, chef de Québec d’abord, mercredi, quelques minutes après l’annonce du maire Marchand.

Tout en réclamant d’obtenir davantage de détails sur l’intention de la Ville de devenir maître d’œuvre du projet, M. Villeneuve a dit que sa formation politique demeurait en faveur du tramway.

Si le projet devait être «déplogué» dans les prochaines semaines, Bruno Marchand devra «se poser des questions» quant à son avenir politique, a ajouté M. Villeneuve sans aller jusqu’à réclamer la démission du maire.

Démission exigée

De son côté, Équipe priorité Québec (EPQ) a carrément demandé au maire de quitter son poste en l’accusant de vouloir «laisser l’odieux de tirer la plogue (du projet) à la CAQ».

Parlant «d’une pièce de théâtre», le chef du parti Patrick Paquet a également réclamé que le projet soit mis à mort immédiatement pour «arrêter l’hémorragie» et éviter de devoir payer des pénalités au géant français Alstom qui doit construire les rames.

Particulièrement heureux, M. Paquet a parlé d’une «excellente journée pour les citoyens de la Ville de Québec: contribuables, payeurs des taxes et même commerçants».

Smith satisfaite

De son côté, Jackie Smith, cheffe de Transition Québec a dit être satisfaite de voir le maire mettre en place son plan B pour le tramway.

«On est quand même contents. Ce qu’il propose comme plan B, ça aurait été notre plan A pour internaliser les travaux pour éviter une hausse des prix puis une hausse des risques avec un appel d’offres», a-t-elle laissé tomber.

Tout en déplorant les délais qui peuvent être engendrés pour le mégaprojet, Mme Smith ne croit toutefois pas que le projet soit mort. «Il faut à un moment donné aller de l’avant, avoir une vision et continuer avec un projet qui est déjà trop en retard», a-t-elle déclaré en se disant satisfaite de voir le maire présenter sa vision des phases subséquentes d’un réseau de transport structurant.

Ce qu’ils ont dit

«L’option où la Ville reprend la gestion du projet, c’est celle qui est préférable nous. C’est l’option qui assure qu’on va payer le meilleur prix possible et permette de faire des ajustements au projet.»

– Alexandre Turgeon, directeur général du Conseil régional de l’Environnement (CRE) Capitale Nationale

«Enfin, on a l’heure juste sur comment on peut réussir le projet de tramway à Québec. La route qui avait été prise à travers l’appel d’offres n’était pas la bonne. On voit que les prix auraient été beaucoup plus élevés.»

– Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

«À partir d’ici, tout est possible. Ça dépend de la collaboration à laquelle le gouvernement et la Ville peuvent se prêter.»

– Angèle Pineault-Lemieux, porte-parole d’Accès transports viables