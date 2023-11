Québec: un jeune homme porté disparu

La police de Québec cherche à retrouver un jeune homme de 25 ans qui manque à l’appel depuis mardi soir, dans le secteur de Saint-Roch.

Billy Lacroix a été vu pour la dernière fois vers 22 h 45, mardi. Il se trouvait alors sur la rue Saint-Joseph Est.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité s’il n’est pas localisé rapidement», indique le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), par voie de communiqué.

M. Lacroix mesure 5 pi, 7 po (1,73 m) et pèse 170 lb (77 kg). Il a les cheveux bruns et longs, attachés, et un tatouage dans le cou.

Lorsqu’il a quitté son domicile, il portait une veste noir et rouge, des pantalons noirs et des souliers bleus de marque Jordan.

Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate.