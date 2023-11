Québec, ville gourmande: où manger les meilleures côtes levées

Je suis une fan de côtes levées, ou de ribs, comme disent nos voisins américains. Qu’elles soient grillées, braisées ou fumées, pour moi, ce qui importe, c’est la sauce! Je vous propose quelques restaurants de Québec où elles sont bonnes à s’en lécher les doigts.

Mon coup de cœur

J’avais entendu beaucoup de bien du Faite à l’os, un smokehouse, situé sur Grande Allée devant le Dagobert. Le restaurant mise sur les viandes fumées aux saveurs du sud des États-Unis. On y retrouve les classiques du fumoir sur feu de bois: poulet, côtes levées et brisket (poitrine de bœuf). J’ai eu un gros coup de cœur pour les côtes levées que j’ai essayées pour la première fois récemment. Elles sont très charnues et la viande juteuse fond en bouche.

Photo Marianne White

Le goût de fumée est juste assez présent. La portion plus que généreuse est servie sans frites, mais avec un petit pain de maïs savoureux et une salade de choux (33$). Au-delà de la qualité du porc et de sa cuisson lente, ce qui fait le succès du plat est la sauce BBQ servie en accompagnement. C’est certainement la meilleure que j’ai goûtée: équilibre parfait des notes vinaigrées, sucrées et épicées. Les amateurs de viande ne seront pas déçus, mais sachez qu’il y a aussi des options végétariennes ou de poisson. En prime, l’ambiance est chaleureuse et le service hors pair.

Faite à l’os

637, Grande Allée Est

La dent sucrée

La réputation de Chez Biceps BBQ n’est plus à faire. Ce shack en bois, qui ressemble à un camp de chasse de l’extérieur, m’impressionne à chaque visite. J’adore l’ambiance de saloon, les lumières tamisées et les vieux rideaux fleuris. Les spécialités de la maison, qui transitent par le fumoir texan au bois d’érable ou le grill alimenté au charbon de bois, sont du calibre des ligues majeures. Les côtes levées sont parmi les plus charnues que j’ai mangées et elles contiennent une bonne proportion de gras pour assurer un moelleux sous la dent (36$).

Photo Marianne White

Par contre, j’ai moins aimé la laque à la bière rousse et au sirop d’érable. Elle plaira davantage aux dents sucrées. J’aurais pris un peu plus d’équilibre en bouche. Il faut cependant admettre l’originalité de la sauce qui se démarque de ce qu’on peut goûter ailleurs. Les accompagnements fabuleux ont largement compensé cette petite déception. Leur décadent macaroni au fromage surmonté d’une fondue parmesan maison vaut le détour (25$)!

Photo Marianne White

Il vous faudra un deuxième estomac pour finir les portions substantielles, ou repartir avec des restes!

La type sauce

Le Côtes-à-Côtes Resto Grill a quitté le Petit Champlain pour Lebourgneuf l’an dernier. Mais le restaurant n’a pas changé sa recette gagnante de côtes levées. La viande est braisée plusieurs heures et caramélisée dans une sauce maison concoctée à base de jus de cuisson, de Jack Daniels et d’épices BBQ. Les côtes levées, qui se défont à la fourchette, sont servies avec un choix de trois sauces: à l’érable, au cidre de pommes ou au Jack Daniel’s (28-30$), qui est ma préférée. Elle est juste assez goûteuse et bien équilibrée.

Photo Marianne White

Les types sauce, comme moi, seront servis, car la viande est généreusement nappée. Si vous avez du mal à choisir, essayez le plateau dégustation pour deux personnes qui rassemble les trois saveurs (65$).

La classique

La chaîne Bâton Rouge compte de fidèles clients qui ne jurent que par leurs côtes levées depuis plus de 30 ans. Une récente visite m’a permis de constater que leur plat signature offre un excellent rapport qualité-prix (27$). La portion complète est généreuse et accompagnée de frites allumettes.

Photo Marianne White

La viande est tendre à souhait et badigeonnée de sauce barbecue maison. Le résultat est un classique qui plaira aux plus conservateurs.

Bâton Rouge

Place Sainte-Foy et Galeries de la Capitale

À voir aussi :